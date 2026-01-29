「2026花見櫻花季」將於今（29）日登場至2月11日，地點就在淡水天元宮。新北市府表示，今（2026）年再度以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並結合「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為活動主題，邀請國際知名的台灣繪本藝術家幾米，除了將旗下為淡海輕軌所創作的《閉上眼睛一下下》繪本世界，搬進浪漫的三色櫻花林之外，還首度推出ALL in One摺頁推薦淡水當季必遊必吃與必看景點。《NOWNEWS今日新聞》整理幾米主題、場域圖、優惠與交通資訊一次看。
今年「2026花見櫻花季」亮點包含天元宮後山園區的三色櫻，並首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中；入夜後，再搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感。
🟡「2026花見櫻花季」主要資訊：
活動日期：2026年1月29日(四)-2月11日(三)
活動地點：淡水無極天元宮（後山園區）
開放時間：天元宮後山櫻花園區6:00~20:00、無極天元宮8:00~20:00
夜櫻時間：17:00~20:00
🟡「2026花見櫻花季」現在花況：
根據新北市農業局資訊，天元宮後山的三色櫻每年會在1月底~2月中盛開，而吉野櫻預計於3月中下旬盛開，目前櫻花會逐漸綻放。可追蹤賞花快報臉書，新北各地櫻花花況一次掌握。
🟡「2026花見櫻花季」幾米主題說明：
「2026花見櫻花季」規劃5處，將有幾米主題，取自幾米繪本《閉上眼睛一下下》的故事場景，融入櫻花場地中。
🟡「2026花見櫻花季」相關活動：
活動期間，無極天元宮後山主會場手作活動區將舉辦多種手作課程、攝影教學等，採現場報名，每場僅限10位民眾。
🟡「2026花見櫻花季」優惠活動（淡水花見散策攻略All in One摺頁）：
今年首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，內容特別彙整淡水地區賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾規劃半日或一日遊的實用參考，同時搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子易上手的解謎關卡，還能兌換小禮物。
▪️優惠說明：
透過幾米老師筆下追尋夢想的小女孩角色「阿給」，串聯淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給3家在地小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」。
凡「2026花見櫻花季」活動期間，民眾至指定據點索取活動摺頁，憑活動摺頁優惠截角，可至指定店家享用淡水美食阿給及在地各式美食，即可享有指定優惠折價。
▪️摺頁如何索取？
至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮會場等處索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，憑摺頁即可享有專屬優惠好康。
▪️摺頁如何享優惠？
從獲得紙本摺頁起-2026年2月11日皆可使用，店家營業時間依現場狀況為主。每筆消費不限金額即限用一張，每張折價10元。
▪️優惠店家有哪些？
淡水老牌阿給（真理街6-1號）
淡水文化阿給（真理街6-4號）
老店淡水魚丸阿給（中正路135之2號）備註：點阿給及阿不辣品項不適用優惠
▪️其他店家體驗優惠：
阿三哥農莊： 參加咖啡烘焙體驗，出示活動網頁每人折50元（須預約）。
作夢蠟燭工作坊： 草本香氛精油限量優惠200元（須預約）。
心喜創意： 報名櫻花浮游花或擴香石體驗享8折（須預約）。
蘊泉莊溫泉飯店：預訂「蘊見櫻花」住房專案，送淡水輕軌一日票券。
🟡「2026花見櫻花季」交通資訊：
📍搭捷運：
淡水捷運站→搭乘淡水客運866、875、876、877等公車往北新莊方向→天元宮站下車即可抵達。
📍搭輕軌：
搭乘淡海輕軌在V05淡金北新站下車，轉乘866、875、875、876、877路線巴士，或騎乘Ubike只要25分鐘即可抵達
▪️ 加開班次：1月29日-2月11日活動期間視情況每日晚間(6:30、7:00、7:30、8:00)加開4班次875號公車。
📍自行開車：
定位「天元宮」可達。
資訊來源：新北市府、新北市景觀處、新北市農業局、花見櫻花季官網
