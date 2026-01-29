我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文化幣會員升等攻略。（圖／文化部提供）

今年文化幣自元旦起開放領用，13至22歲青少年每人都可以領到1,200點文化幣。今年文化部攜手台灣人氣IP，第一季由「黃阿瑪的後宮生活」打頭陣。另，為延續國片熱潮，「結伴看國片」消費滿350點加碼回饋後，再接著進行2次不限金額的國片消費，可獲得「光影開演」徽章外，還可以再獲得首季的黃阿瑪主題「時令感應」徽章文化幣入第4年，今年導入會員等級任務，領取文化幣後，將可藉由「達成消費金額」、「蒐集IP徽章數量」及「累計週簽到數」3種關卡，依序從LV0見習生，逐步晉級至LV1初心者、LV2冒險者、LV3菁英、LV4大師，直至LV5傳說，並且累計獲得最多600點的文化幣加碼。文化部指出，晉級的條件除客觀的累積消費金額及每週簽到外，最關鍵的就是完成任務蒐集IP徽章。徽章共有完成4季規劃的4大主題獲得的「時令徽章」；用文化幣買書、體驗文創工藝或流行音樂、看國片、逛博物館或文資與社造場域等7類型挑戰任務，可以獲得「故事共鳴」、「匠魂強化」、「動感音波」、「光影開演」、「博物採集」、「地方守護」等7種徽章。另外，當季花光文化幣，獲得的「極限消耗」徽章；花完1200點後，開啟週簽到，當季簽到4週獲得的「時光共振」徽章；以及參與不定期推出的限定活動或達成指定任務，可以獲得的「瞬行制霸」徽章等。除了遊戲任務外，文化部今年也特別與「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等4大人氣IP合作，將在4季陪伴大家進行文化體驗及解鎖遊戲任務。首季由擁有超過百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」在1到3月期間，由黃阿瑪率領7位後宮成員化身「文化領航員」陪伴青少年進行各項體驗。同時，伴隨著去年國片大爆發，目前包含《大濛》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》，以及賀歲檔期的《功夫》、《雙囍》等國片，一棒接一棒於戲院熱映。為延續國片熱潮，首季「時令感應」任務特別聚焦「國片體驗」，完成「結伴看國片」消費滿350點加碼回饋後，再接著進行2次不限金額的國片消費，除了可以獲得不限消費金額看1次國片就可得到的「光影開演」徽章外，還可以再獲得首季的黃阿瑪主題「時令感應」徽章。文化部表示，2026年文化幣發放將近1個月時間，已有47%領取，消費金額破3.12億元。其中共有11.9萬人看國片獲得「光影開演」徽章，也有超過3200人順利完成首季任務取得「時令感應」徽章。鼓勵大家趁著寒假及春節假期，利用「國片2點送1點」、「結伴看國片滿350點送100點」，以及3月31日前期間限定的「早安場滿350點再回饋100點」，持續「再刷」精彩國片賺回饋及徽章。文化部指出，APP遊戲體驗的會員升級除了獲得文化幣加碼，還有機會把聯名角色IP的公仔或玩偶帶回家，包含升級至LV2後，4季都可以參加抽獎，有機會成為每季600份公仔或布偶的幸運得主；另外前600名同學達成LV5，可以直接獲得一套4入的公仔或布偶。