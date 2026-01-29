我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕年底將卸任，民進黨由綠委何欣純挑戰大位，國民黨內雖看好由立院副院長江啟臣接棒，不過資深藍委楊瓊瓔也有意參選，目前還在協調當中。精神科名醫沈政男分析指出，從目前民調與選票結構來看，選情已相當明朗，國民黨人選若由江啟臣出馬，勝負差距恐達15個百分點以上。沈政男說，近期TVBS與《美麗島電子報》公布的民調顯示，江啟臣對上何欣純時，皆穩定領先約15個百分點。何欣純雖指出自身支持度較先前民調有所提升，特別是在年輕族群，但這主要反映民調時間差異與政黨支持者表態意願，而非基本盤出現結構性改變。沈政男指出，何欣純最大的弱點在於整體知名度不足，無論與前市長林佳龍，或上屆參選人蔡其昌相比，曝光度皆有明顯落差，部分台中市民對其仍不熟悉。在選票結構上，台中市藍白陣營合計大於綠營，中立選民也偏向支持江啟臣，形成關鍵差距。他進一步表示，若民進黨改派蔡其昌參選，勝算可能較高，但中央選擇留人，反而削弱地方戰力，這將成為六都選舉布局中的重大失誤。至於國民黨另一潛在人選楊瓊瓔，沈政男說，雖然部分民調略落後何欣純，但主要是支持者仍在觀望。若由楊瓊瓔出戰，憑藉藍白基本盤仍具勝算，但在黨內競逐上，整體聲勢仍不及江啟臣。沈政男也提到，近期新北市長民調與台中情況相似，藍白結構略大於綠營，民進黨翻盤難度不低，預期2026年台中與新北市長選舉，國民黨皆有望取得明顯優勢。上述民調是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18時30分至22時00分進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。