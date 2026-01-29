2026過年剩不到一個月到來，各家各戶開始忙著年前大掃除，其中紗窗堪稱是過年清潔魔王，不少人清潔時都得大費周章，將紗窗拆下用水沖洗。但家事達人「無糖太太小舞」表示，清潔紗窗灰塵只要靠「除塵紙拖把專用除塵紙」、「紗窗用濕紙巾」便宜兩物就能快速清潔，過程不只省時又省力，清潔成效也十分出色。
過年紗窗別拆下來洗了！達人靠「便宜2物」省時又省力
家事達人「無糖太太小舞」近日在臉書分享，表示經常發現長輩清洗紗窗時，都會將紗窗拆下來，用水沖或用刷子刷，常常弄到整身全濕又費力。對此，小舞分享一招不需要免拆卸，就可以輕鬆清潔紗窗的方法。
小舞分享，首先要準備「除塵紙拖把專用除塵紙」、「紗窗用濕紙巾」，兩者在超市或日系百貨如大創等可以輕鬆購得。至於如何使用呢？第一步只要使用除塵紙，由上到下擦一次，接著再用紗窗用濕紙巾，從上到下擦一次即可，就能簡單將紗窗煥然一新。
但小舞特別提醒，由於紗窗日積月累的灰塵多，建議在清潔時配戴口罩和手套，避免吸入大量灰塵或弄髒雙手。小舞最後表示，這招清潔方式成效好，倘若家中紗窗過久沒清理、灰塵特別多，可以將除塵紙擦拭動作連續做二次，再用濕紙巾擦拭即可。
紗窗拆下來怎麼洗？家事達人傳授3步驟：先除塵再弄濕
但不免會有民眾好奇，紗窗如果要拆下來清洗，怎樣的作法最輕鬆呢？過去家事達人陳映如在臉書提到，其實紗窗若能拆下來洗，清潔上其實很簡單，也和大眾分享以下3大步驟，就能有效清除紗窗表面灰塵。
📌步驟1：先用除塵工具把灰塵清理乾淨，切記一定要先除塵再弄濕清洗。可以使用除塵撢，也可以用吸塵器（記得搭配有刷毛的吸頭，才能將灰塵刷乾淨）。
📌步驟2：洗紗窗使用洗碗精就夠了，在水桶裡加水和洗碗精，攪一攪至起泡，再搭配刷子即可。刷子建議選用洗衣刷，或者任何不要太硬的刷子。
📌步驟3：刷洗後，再用水沖乾淨，接著晾乾就大功告成了。
資料來源：無糖太太小舞、陳映如-Sona Queen的生活筆記本
我是廣告 請繼續往下閱讀
家事達人「無糖太太小舞」近日在臉書分享，表示經常發現長輩清洗紗窗時，都會將紗窗拆下來，用水沖或用刷子刷，常常弄到整身全濕又費力。對此，小舞分享一招不需要免拆卸，就可以輕鬆清潔紗窗的方法。
但小舞特別提醒，由於紗窗日積月累的灰塵多，建議在清潔時配戴口罩和手套，避免吸入大量灰塵或弄髒雙手。小舞最後表示，這招清潔方式成效好，倘若家中紗窗過久沒清理、灰塵特別多，可以將除塵紙擦拭動作連續做二次，再用濕紙巾擦拭即可。
但不免會有民眾好奇，紗窗如果要拆下來清洗，怎樣的作法最輕鬆呢？過去家事達人陳映如在臉書提到，其實紗窗若能拆下來洗，清潔上其實很簡單，也和大眾分享以下3大步驟，就能有效清除紗窗表面灰塵。
📌步驟1：先用除塵工具把灰塵清理乾淨，切記一定要先除塵再弄濕清洗。可以使用除塵撢，也可以用吸塵器（記得搭配有刷毛的吸頭，才能將灰塵刷乾淨）。
📌步驟2：洗紗窗使用洗碗精就夠了，在水桶裡加水和洗碗精，攪一攪至起泡，再搭配刷子即可。刷子建議選用洗衣刷，或者任何不要太硬的刷子。
📌步驟3：刷洗後，再用水沖乾淨，接著晾乾就大功告成了。