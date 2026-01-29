我是廣告 請繼續往下閱讀

過年紗窗別拆下來洗了！達人靠「便宜2物」省時又省力

▲不少民眾清洗紗窗時，都會將紗窗整組拆下來用水沖洗。（圖／陳映如臉書）

首先要準備「除塵紙拖把專用除塵紙」、「紗窗用濕紙巾」

第一步只要使用除塵紙，由上到下擦一次，接著再用紗窗用濕紙巾，從上到下擦一次即可，就能簡單將紗窗煥然一新。

建議在清潔時配戴口罩和手套，避免吸入大量灰塵或弄髒雙手

