▲FTISLAND去年站上臺北大巨蛋，替富邦悍將「悍將中學」主題日獻唱。（圖／富邦悍將提供）

確定完成續約 FTISLAND與FNC攜手邁向20年

▲FTISLAND站上臺北大巨蛋舞台，吸引大批粉絲、球迷前往觀看。（圖／富邦悍將提供）

從〈LoveSick〉到世界舞台 寫下K-pop樂團代表史

▲FTISLAND去年前往台大體育館開唱，表示會常常來台灣，希望歌迷好好存錢。（圖／讀者提供）

持續進化的進行式樂團 音樂企圖心不退場

團體與個人並進 續約後迎向新階段

南韓實力樂團FTISLAND今（29）日傳出與經紀公司FNC娛樂完成續約，並且將攜手一同迎接20週年，消息曝光後立刻在台灣粉絲圈掀起討論，不少人也再次想起那句在台灣紅到出圈的經典迷因「到南部用假牙，好擠啊」。這首〈壞女人〉的空耳歌詞意外翻紅，成為台灣粉絲之間的共同記憶，甚至連主唱李洪基本人都曾在演出時笑說，每次來台灣都一定會被要求唱〈壞女人〉，直言「真的不懂為什麼那首在台灣那麼有名」，看得出對台灣歌迷的熟悉與親切。FNC娛樂於29日正式發表聲明，宣布FTISLAND已確定完成續約，雙方將繼續合作攜手邁向接近20年的重要里程碑，FNC在聲明中特別指出，FTISLAND是公司創立初期極具代表性的藝人之一，也是在韓流樂團風潮中扮演關鍵角色的存在。此次續約並非單純的合約延續，而是建立在多年來累積的信任、理解與默契之上，對公司與團體而言都具有象徵意義，尤其FNC即將在2026年迎來創立20週年，能與一路共同成長、見證彼此歷史的FTISLAND繼續同行，被形容為「別具意義的選擇」。FTISLAND於2007年正式出道，憑藉〈LoveSick〉一曲迅速打開知名度，隨後陸續推出〈Thunder〉、〈Until You Come Back〉、〈After Love〉、〈I Hope〉、〈Love Love Love〉、〈Severely〉、〈PRAY〉、〈Wind〉等多首代表作。FTISLAND也成功讓「樂團形式」在K-pop主流市場站穩腳步。他們不僅在韓國累積高人氣，也於日本正式主流出道，作品登上Oricon公信榜冠軍，並透過多場海外巡演拓展國際市場。一路走來，FTISLAND被不少樂迷視為「K-pop代表性樂團」，在偶像與樂團之間找到屬於自己的定位。即便出道多年，FTISLAND近年仍持續展現音樂上的企圖心與實驗精神，去年他們透過企劃專案《FTestination》，陸續發表多首風格多元的數位單曲，嘗試不同曲風與表現方式，證明團體並未停留在既有框架之中。同時，FTISLAND也活躍於各大音樂祭與校園演唱會舞台，憑藉紮實的現場演出實力與成熟的舞台掌控能力，獲得樂迷一致肯定。對許多粉絲而言，FTISLAND的魅力不只是作品，而是每一次站上舞台時，仍能感受到他們對音樂的熱情與投入。除了團體活動外，FTISLAND成員們也各自在戲劇、音樂劇、綜藝等領域展開個人發展，在維持團體默契的同時，也不斷累積個人實力。FNC娛樂表示，未來將為FTISLAND成立專屬團隊，提供更系統化且緊密的支援，全力協助團體接下來的各項活動規劃。FTISLAND也透過聲明回應，表示彼此一路成為對方堅強的後盾，更加理解彼此的珍貴，能夠繼續一起走下去感到相當開心。隨著續約正式確定，FTISLAND也預告將展開更積極的活動，迎向下一階段的全新挑戰。