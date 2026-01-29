我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《五燈獎》主持人廖偉凡消失台灣演藝圈20年，近期罕見現身。（圖／記者王意馨攝）

返台關鍵轉折 疫情讓他重新選擇人生方向

跨界生技顧問 年收300萬成新身分

注重養生不戀名利 人生轉彎後更自在

67歲的廖偉凡過去曾是台灣家喻戶曉的經典歌唱節目《五燈獎》主持人，當年以沉穩台風與溫潤嗓音深植人心，卻在近20年間幾乎淡出台灣演藝圈，近日他久違現身演藝工會尾牙活動，氣色紅潤、精神奕奕，聲線依舊優雅，引發不少圈內人士關注。談到近況，廖偉凡坦言自己過去前往中國發展，疫情後返台擔任生技公司顧問，如今年薪300萬。回顧過往，廖偉凡在台灣因《五燈獎》走紅後，轉往中國發展主持與相關工作，一待將近20年，直到新冠疫情爆發才返台定居，他坦言疫情期間中國封城，身邊不少熟識的朋友因此離世，讓他深刻體會到「陪伴家人」的重要性，也促使他重新思考人生重心。返台後廖偉凡不想再長時間奔波兩岸，加上母親年事已高、身體狀況無法離開照顧，最終選擇將生活與工作都留在台灣，他受訪時透露自己這些年雖鮮少公開露面，但生活相當規律，平時十分重視養生，一週至少跑步4天，即使遇到下雨，也會在家進行超慢跑50分鐘以上，維持體力與狀態。廖偉凡也透露自己因緣際會接觸生技產業，意外被延攬擔任生技公司顧問，至今已邁入第6年，目前年收入約300萬元，他自嘲笑說：「我是靠人形立牌收錢。」但也強調自己並非掛名，而是以過往人脈、信任感與品牌形象，協助公司對外溝通與推廣，據悉該公司客戶中不乏知名人士，他也曾在場合中巧遇徐乃麟，甚至提及郭台銘也是消費者之一，意外成為他演藝生涯後的穩定轉型代表。談到家庭，廖偉凡語氣明顯柔軟，他透露母親今年已滿100歲，是名副其實的人瑞，但近年身體狀況急速下滑，臥床並插管已超過3年，需要全天候照護。母親育有5個兒子，他自認從小最受疼愛，也因此在這個人生階段選擇留下來陪伴：「到這個時候，我真的不能再在外面流浪了。」廖偉凡坦言，初期照護過程相當手足無措，甚至曾因母親掙扎、排泄意外噴濺，讓他一邊崩潰、一邊苦笑，歷經一年適應後，他學會調整心態，也清楚分工的重要性，目前家中聘請2名外籍看護輪流照顧，才能稍微喘口氣。除了照顧母親，廖偉凡也相當重視自身健康。他透露近期健檢僅有膽固醇指數偏高，其餘狀況良好，已戒菸但偶爾仍會小酌威士忌，「一次大概4杯，算是有克制。」他也分享日常養生方式，常在新竹清大校園散步，並依中醫建議，運動後脫鞋赤腳踩草地20至30分鐘，作為最簡單卻有效的保養。