想買iPhone、Mac電腦、iPad可以出手了！燦坤從今（29）起一連四天到2月1日推出「Apple Day」，指定款Mac與iPad現折 10%，符合教育價資格，還能再折 3500元，iPhone 17系列、Apple Watch SE3都有折扣，最新的AirPods Pro 3耳機，原價7490 元，活動期間特價6590 元，比蘋果官網便宜了900元，實際比價是目前最便宜的價格。
燦坤表示，自2015年起舉辦的「Apple Day」已邁入第12年，今年優惠升級。針對不少學生與創作者祭出「指定款 Mac 與 iPad 現折 10%」的優惠，主打機型包含 MacBook Air 13 吋與 iPad Pro M5，且優惠價與教育價併行折抵。凡符合教育價資格的消費者，除了上述的9折優惠外，還可額外獲得 3500 元的加碼折扣。
這波商品來看最划算的會是AirPods Pro 3 ，目前蘋果官網售價為7490元，燦坤Apple Day特價為6590元，現省900元，記者實際比價，相較於目前主流的大型購物網站來看，6590元可說是目前最低價格，會是入手的好時機。提醒讀者，如果點進入看到的價格還沒變價，先不要生氣，只要再點到結帳頁面就會出現6590元。
其他蘋果熱門商品也同步下殺：
iPhone 17 與 iPhone 17 Pro 系列現折 7%。
Apple Watch SE3、Apple Watch S11 現折 8%。
AirPods Pro 3 原價7490元，活動期間特價6590元，現省900元。
此外，燦坤全台104間Apple Shop提供舊換新服務，Apple Day期間加碼回收金最高回饋15%，但Apple Day優惠商品每人每卡單品限購二台，且商品數量有限、售完為止。
電玩展PS5、周邊設備祭出甜甜價
除了Apple Day，燦坤也響應1月29日登場的「2026台北國際電玩展（TGS）」，同步推出「燦坤電玩展」促銷活動。即日起至2月1日，購買任一款 PS5 主機搭配螢幕或電視，再折1000 元；購買遊戲主機加購兩片遊戲片享9.5 折。針對 PC 玩家，購買 ROG、賽睿等指定電競週邊滿額還可抽高階無線滑鼠與耳機。
資料來源：燦坤
