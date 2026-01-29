2026台北國際電玩展（TGS）今（29）日在南港展覽館一館連續4天登場，寒假搭配好天氣，海量玩家今天一早不到8點就到現場排隊，開放入場後更是開啟「百米賽跑」模式搶限量周邊，尤其《鳴潮》、《棕色塵埃2》攤位人潮已將走道擠得水泄不通，任天堂則在現場設置超過120台的遊戲試玩台，也吸引眾多玩家搶玩。
2026台北國際電玩展開幕 399家廠商集結
2026台北國際電玩展共匯集26個國家、399家廠商參與，展出超過500款主機、PC、行動裝置等熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等；主辦方表示，2026台北國際電玩展規模比去年再擴大，預估4天參展總人次可突破37萬。
電玩展開幕日擠爆 《鳴潮》、《棕色塵埃2》有夠夯
直擊2026台北國際電玩展首日現場，《鳴潮》推出一系列「入學禮包」和每日限量150名80等玩家報到的額外專屬獎勵，9點開始攤位就擠滿玩家；《棕色塵埃2》也祭出台北國際電玩展限定紀念金幣等多種限量福袋、溫泉滑鼠墊、滿額贈的胸部徽章、舞台活動、Coser表演等，玩家擠滿攤位周圍通道。
至於本屆最大參展商任天堂，則是展出超過120台的遊戲試玩台，提供玩家包括《卡比的馭天飛行者》、《ZELDA無雙 封印戰記》、《瑪利歐賽車世界》等Nintendo發行的作品，再搭配第三方軟體廠商帶來的30款作品，其中包括尚未上市的新遊戲，Switch 2推出後再次成為本屆電玩展亮點。
電玩展門票還能買 下午3點30分後入場有優惠
台北國際電玩展媒體公關張芸甄指出，2026台北國際電玩展的門票持續在ibon售票系統、klook熱賣中，「12歲以下、設籍於台北市南港區居民」免費入場，適合家長們在寒假期間帶孩子出門走走。
此外，2026台北國際電玩展也堆出星光套票，「限定當日下午3點半後入場、雙人同行」只要250元；也提醒入場民眾「不要攜帶危險物品、隨身行李可以不要帶太多」，電玩展內廠商贈品非常多。
