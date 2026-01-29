我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北國際電玩展開幕 399家廠商集結

▲2026台北國際電玩展規模再擴大，主辦方預估4天參展總人次可突破37萬。（圖／記者張志浩攝）

電玩展開幕日擠爆 《鳴潮》、《棕色塵埃2》有夠夯

▲2026台北國際電玩展開幕日，開放世界3D動作遊戲《鳴潮》攤位塞滿人潮。（圖／記者張志浩攝）

▲2026台北國際電玩展開幕日，冒險RPG遊戲《棕色塵埃2》玩家非常踴躍。（圖／記者張志浩攝）

電玩展門票還能買 下午3點30分後入場有優惠

▲2026台北國際電玩展開幕日，玩家排隊人潮從場內延伸到場外。（圖／記者張志浩攝）

▲2026台北國際電玩展最大參展商任天堂，攤位展出超過120台的遊戲試玩台。（圖／記者張志浩攝）

2026台北國際電玩展（TGS）今（29）日在南港展覽館一館連續4天登場，寒假搭配好天氣，海量玩家今天一早不到8點就到現場排隊，，任天堂則在現場設置超過120台的遊戲試玩台，也吸引眾多玩家搶玩。2026台北國際電玩展共匯集26個國家、399家廠商參與，展出超過500款主機、PC、行動裝置等熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等；主辦方表示，直擊2026台北國際電玩展首日現場，，9點開始攤位就擠滿玩家；、溫泉滑鼠墊、滿額贈的胸部徽章、舞台活動、Coser表演等，玩家擠滿攤位周圍通道。至於本屆最大參展商任天堂，則是展出超過120台的遊戲試玩台，提供玩家包括《卡比的馭天飛行者》、《ZELDA無雙 封印戰記》、《瑪利歐賽車世界》等Nintendo發行的作品，台北國際電玩展媒體公關張芸甄指出，2026台北國際電玩展的門票持續在ibon售票系統、klook熱賣中，，適合家長們在寒假期間帶孩子出門走走。此外，2026台北國際電玩展也堆出星光套票，也提醒入場民眾「不要攜帶危險物品、隨身行李可以不要帶太多」，電玩展內廠商贈品非常多。