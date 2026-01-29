我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選戰火升溫，曼谷街頭再現造勢的震撼場面。1月25日人民黨在首都曼谷舉行大型競選造勢活動，大批支持者身穿代表色服裝、揮舞旗幟，高喊口號，現場氣氛沸騰，展現選前關鍵時刻的強大動員力。根據《美聯社》報導，從畫面可見，造勢會場人潮綿延，支持者擠滿廣場與周邊街道，不少人高舉標語、手機直播，將現場熱度即時傳上社群平台。人民黨的支持者以年輕族群為主，現場洋溢著「要改變、要世代交替」的強烈訊號。人民黨黨魁、同時也是總理候選人的納塔蓬・倫班亞武（Natthaphong Ruengpanyawut）也在活動中登台致詞。他強調，人民黨代表的是新政治、新世代，呼籲選民用選票終結舊有政治結構，讓國會真正反映人民的聲音。納塔蓬在演說中聚焦經濟壓力、世代不公與政治透明等議題，承諾若能組成政府，將推動結構性改革，讓年輕人看得到未來、讓基層民眾感受到改變。現場支持者多次報以熱烈掌聲與歡呼，氣氛一度達到高潮。分析指出，人民黨近來在民調與街頭聲勢上持續走高，這場曼谷造勢被視為選前重要指標之一。在傳統大黨仍倚重地方勢力的情況下，人民黨試圖以城市選民與年輕選票，打開不同於以往的選戰路線。隨著投票日逼近，這場橘色浪潮能否轉化為實際席次，仍有待選民最終抉擇。不過可以確定的是，1月25日夜晚的曼谷，已成為本屆大選中，人民黨聲勢最具象徵性的一幕。