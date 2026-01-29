我是廣告 請繼續往下閱讀

▲薔薔（左）找來更生人Bryce（右），直球對決問他在獄中如何排解生理需求。（圖／翻攝自薔栗膠IG@linchialing_maze）

單刀直入問性需求 更生人坦率回應

多半在廁所處理 獄友形成默契不打擾

從獵奇到理解 節目引發社群熱議

女星薔薔近年積極經營YouTube與Podcast節目《薔栗膠》，常邀請不同背景來賓分享人生經驗，近期一集節目邀請更生人Bryce現身說法，談論監獄內真實生活樣貌，引發網友高度關注。節目中薔薔以一貫直率風格提問，關心在長期封閉、全為男性的環境中，受刑人的生理需求究竟如何處理，Bryce也直球回答：「打手X啊！」意外引發社群討論。面對薔薔提出「全是男生在一起，那性生活怎麼辦」的問題，Bryce並未閃躲，而是以相當直接的方式回應，表示多數人只能「打手X」解決生理需求。他也說，這類情況在獄中並非祕密，彼此之間大多心知肚明，只要不影響他人作息與公共秩序，通常不會刻意干涉，透過更生人現身說法，也讓不少聽眾第一次對監獄日常有更具體的想像。Bryce進一步分享，受刑人會將報章雜誌上的女性圖片剪下，整理成俗稱的「槍簿仔」，作為心理投射的替代物，他坦言在資源極度有限的環境中，這類自製方式成為部分人紓解壓力的出口之一，也反映出獄中生活長期壓抑、缺乏私人空間的現實處境。談到實際地點，Bryce表示多數人會選擇在廁所內解決，並利用草席或簡易遮擋物做出類似簾幕的遮蔽方式，避免正面被他人看到，他也說獄友之間通常會互相體諒，只要不佔用太久公共空間，就會選擇視而不見，形成一種無言默契，不過他也笑說若有人在廁所待太久，仍可能被外頭的人催促，提醒還有人要使用，場面既現實也略帶無奈。節目內容曝光後，不少網友表示原本只是抱著獵奇心態收聽，卻在聽完後對受刑人的生活壓力與心理狀態多了一層理解，薔薔也透過節目強調，邀請更生人分享並非為了譁眾取寵，而是希望讓大眾更全面看見制度底下的真實人生，理解更生議題的複雜性。