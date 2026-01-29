我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選腳步逼近，首都圈外圍也成為兵家必爭之地。近期為泰黨（Pheu Thai Party）總理候選人尤德查南・翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）現身暖武里府邦艾縣傳統市集，與攤商、民眾近距離互動，為2月8日舉行的國會大選提前暖身造勢。根據《美聯社》報導，現年46歲的尤德查南是政治新手，過去身分為大學教授，此次首度被推上第一線，代表為泰黨角逐總理大位。不同於傳統政治人物，他以學者形象出發，走入市場與街坊寒暄，試圖拉近與選民之間的距離。不過，尤德查南的背景依舊引發高度關注。他是前總理頌猜・翁沙瓦（Somchai Wongsawat）之子，同時也是前總理塔克辛・欽那瓦（Thaksin Shinawatra）的外甥，家族在泰國政壇的影響力不言而喻。他信於2006年軍事政變中下台，相關政治脈絡至今仍深刻影響泰國政局。為泰黨方面強調，推派尤德查南參選，是希望結合政治經驗與新世代視角，延續政黨路線，同時回應選民對「新面孔」的期待。競選團隊指出，他將聚焦民生經濟、教育改革與社會不平等議題，爭取中產與年輕選民支持。從現場畫面可見，尤德查南在市集中不斷停下腳步與民眾交談，部分攤商主動合影，也有人當面表達對經濟與生活成本的憂慮。支持者認為，這種貼近基層的方式，有助於強化為泰黨在首都圈周邊的基本盤。隨著選戰持續升溫，尤德查南能否擺脫「政治世家接班人」的標籤，成功塑造屬於自己的政治形象，將是選民與外界關注的焦點，而答案，最快在2月8日的投票結果中揭曉。