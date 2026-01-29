隨著特斯拉（Tesla）執行長馬斯克證實旗艦車款 Model S 與 Model X 將逐步退場，產能重心轉向 Optimus 人形機器人，這部曾引領電動休旅風潮的「鷹翼鼻祖」再次成為焦點。然而，在 Model X 高達 364.99 萬元起的身價背後，卻隱藏著讓不少車主崩潰的真實體驗，外媒甚至曾將其列入「不推薦購買電動車」的名單中。
外媒與車主齊指：系統故障、反人類設計成硬傷
《GOBankingRates》在評論中指出，Model X 雖然科技感十足，但頻繁的系統故障與高昂維修成本是最大敗筆。汽車專家 Matas Buzelis 更點名 2022 年式車型曾被原廠召修高達 11 次，問題涵蓋懸吊、電力及驅動系統。
除了數據上的不理想，長期持有兩年 Model X Plaid 版本的資深車主「毛總是個爸」也在關箱心得中痛批其「反人類」的操作介面。他指出，取消實體撥桿、改為觸控式的方向燈與喇叭，在轉彎或緊急時刻極難盲操作，嚴重威脅行車安全。此外，極具標誌性的「鷹翼門」在雨天常因感應器誤判導致無法開啟，甚至曾發生乘客受困車內的窘境。
科技迷仍趨之若鶩：HW4.0 補足痛點、尊榮感難取代
儘管老車主有滿腹苦水，但 Model X 對於新買家仍具備極強吸引力。知名創作者「美西太太」在體驗新款車型後則給予正面評價。她指出，新款 Model X 升級了 HW4.0 硬體與高解析度前鏡頭，對於在台灣狹窄停車場駕駛這台「2 米寬巨獸」非常有幫助，大幅緩解了視線盲點的壓力。
此外，美西太太也推崇 Model X 的 「六人座配置」，中間走道設計與充滿未來感的內裝，賦予乘客如「坐上太空船」般的尊榮感；而標誌性的鷹翼門在正常運作時，不僅是全場焦點，在狹窄車位開啟時反而比傳統車門更方便乘客上下車，甚至能充當臨時雨遮，加上台灣定價相較於同級豪華休旅車（如 Defender、X5）顯得相當具競爭力，仍是許多科技愛好者的圓夢首選。
台灣銷量全球第二！銷售重心已轉移
這種「又愛又恨」的情緒，反映在驚人的銷售數據上。台灣市場對旗艦特斯拉展現強大購買力，銷量一度衝上全球第二大市場。根據官方數據顯示，2024 年 Model X 在台售出 1556 輛，僅次於美國市場，但隨著產品進入末期，2025 年銷量已下滑至 425 輛。
事實上，台灣特斯拉一直以來的銷售重心都聚焦在 Model 3 與 Model Y，Model S 與 X 原先定位就是相對小眾的旗艦豪華車款，如今隨著產品週期步入尾聲，也正式完成了其階段性的旗艦使命。
謝幕前最後一舞？2026 Q1 祭出 FSD 免費移轉
為了在停產前進行最後衝刺，台灣特斯拉也祭出了 2026 年第一季限時優惠。對於老車主最關心的「全自動輔助駕駛 (FSD)」與「增強版自動輔助駕駛 (EAP)」，官方宣布只要在 3 月 31 日前完成交付，即可享「限時免費移轉」至新車，省下最高數十萬元的選配費用。
此外，針對財務方案，本季也推出固定利率 2.08% 的低利貸款，甚至有「免頭期款、月付 1 萬 6025 元起」的長分期方案，以及超低月付 9999 元的優惠，試圖吸引想在旗艦車款絕版前「最後圓夢」的消費者。
雖然 Model X 伴隨著「異音、故障、維修難」等爭議標籤，但其強大的輔助駕駛與獨一無二的視覺美學，仍是許多人心中的夢幻逸品。隨著停產消息傳出，這部話題不斷的旗艦車款也正式進入謝幕倒數。
資料來源：GOBankingRates、毛總是個爸、美西太太、特斯拉
