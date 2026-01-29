我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士對於引進公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的野心雖路人皆知，但這份「單相思」恐怕難以開花結果。根據美媒《Sports Illustrated》最新報導，雖然勇士已準備好在公鹿正式拍賣時提出報價，但字母哥本人的屬意下家名單中，卻獨缺金州勇士，主要這支曾經的王朝球隊，對現年31歲的他來說「太老了」。根據《Sports Illustrated》記者曼尼克斯（Chris Mannix）報導，勇士球團已明確表態，若公鹿認真要交易字母哥，他們隨時準備出手。然而，資深記者亞博特（Henry Abbott）卻潑了一盆冷水。據消息來源指出，字母哥若真要轉隊，心中已有一份首選名單，這份名單僅包含邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼與紐約尼克。雖然有其他消息來源對此名單持保留態度，但殘酷的事實是，無論哪個版本的流言，勇士隊從未出現在他的願望清單中。為何字母哥對聯手柯瑞（Stephen Curry）興趣缺缺？外媒分析了三大關鍵因素，首先核心嚴重老化，勇士主力陣容年齡偏高，柯瑞已37歲、巴特勒（Jimmy Butler）36歲、格林（Draymond Green）35歲，甚至霍福德（Al Horford）已高齡39歲。對於31歲正值巔峰的字母哥來說，加入這支「高齡球隊」意味著短期的奪冠壓力巨大，且長期競爭力充滿風險。第二點是球風適應性存疑，勇士體系講求流動與空間，與字母哥需要大量球權與禁區空間的打法未必契合，加上巴特勒也是持球核心，未來球權分配將是一大難題；至於第三點則是財務僵局，勇士本季預計面臨超過8000萬美元的巨額豪華稅，這限制了他們圍繞新巨星打造陣容的靈活性。相較之下，熱火、尼克與灰狼都擁有更年輕的核心陣容與較佳的薪資彈性，這符合近年超級巨星偏好加盟「年輕強隊」而非「老化勁旅」的趨勢。既然追求字母哥的希望渺茫，勇士的補強策略也隨之轉向。在巴特勒因膝傷整季報銷後，原先頻傳可能被交易的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），如今留隊機率大增。《ESPN》報導指出，巴特勒報銷後，庫明加的戰術地位重新提升。球隊內部消息透露，勇士現在對於涉及庫明加的交易案轉趨保守，除非能換回極具價值的資產且不背負長期爛約，否則他們更傾向於挖掘內部潛力，而非在交易截止日前盲目梭哈。