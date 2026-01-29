台灣網路機能服飾品牌ONE BOY，日前找來啦啦隊女神李多慧擔任一日店長，剛好冷氣團一波波接力報到，讓買氣爆棚，其中李多慧同款的智能升溫七合一衝鋒衣，可一鍵升溫，更是人氣商品。但該外套內有發熱片、USB接頭該如何正確清洗？資深店長分享：「不用送衣店，拉起拉鏈在家就能洗。」店長也同步分享冬天熱賣款。
智能升溫七合一衝鋒衣可一鍵升溫
機能服飾品牌ONE BOY，近期門市的燈箱與形象背板都有滿滿李多慧，除了粉絲支持之外，保暖、實用性高也吸引民眾選購，其中最多人指定的商品就是「李多慧同款」的最新智能升溫七合一衝鋒衣，外套內建升溫裝置，背部設有發熱片，並配置USB接頭，只要接上行動電源、長按開關即可啟動，共有四段溫度可依天氣與使用情境調整。即使天氣不冷或未攜帶行動電源，外套本身仍具備防風、防潑水與保暖續熱效果，實用性高。
店長分享升溫外套清洗方式
店長提到，因為智能升溫外套有USB接頭，往往民眾會擔心該怎麼清洗。對此，她強調，外套其實可自行在家清洗，無須送洗。但清洗前需將USB接頭的防水蓋確實蓋好並收回口袋，拉上所有拉鍊後套入洗衣袋，可使用洗衣機的柔洗模式或手洗，但要留意不可使用漂白劑或柔軟精，只需一般中性洗衣精即可。
店長：機能外套不用常常洗
此外，外套內裡採用科技羽絨棉的人造纖維材質，可直接機洗，若為兩件式設計，需拆開分別清洗且不可烘乾。由於外層多數款式皆具抗油汙與防潑水處理，日常若僅有輕微髒汙，建議以濕紙巾擦拭即可，不需頻繁整件清洗。以熱銷的七合一外套為例，一季清洗一到兩次即可。
熱門前三名
至於門市銷售排行，店長透露，第一名就是智能升溫七合一衝鋒衣，因多層次設計在市面上較為少見，兼具機能與實穿性；第二名為經典三合一款式，自門市成立以來便深受忠實顧客喜愛，今年改採科技羽絨棉設計，整體更加輕盈；第三名則是衝鋒褲2.0，內層為輕膚絨毛、外層具防潑水機能，相當符合台灣冬季多變的氣候。
資料來源：ONE BOY
我是廣告 請繼續往下閱讀
機能服飾品牌ONE BOY，近期門市的燈箱與形象背板都有滿滿李多慧，除了粉絲支持之外，保暖、實用性高也吸引民眾選購，其中最多人指定的商品就是「李多慧同款」的最新智能升溫七合一衝鋒衣，外套內建升溫裝置，背部設有發熱片，並配置USB接頭，只要接上行動電源、長按開關即可啟動，共有四段溫度可依天氣與使用情境調整。即使天氣不冷或未攜帶行動電源，外套本身仍具備防風、防潑水與保暖續熱效果，實用性高。
店長分享升溫外套清洗方式
店長提到，因為智能升溫外套有USB接頭，往往民眾會擔心該怎麼清洗。對此，她強調，外套其實可自行在家清洗，無須送洗。但清洗前需將USB接頭的防水蓋確實蓋好並收回口袋，拉上所有拉鍊後套入洗衣袋，可使用洗衣機的柔洗模式或手洗，但要留意不可使用漂白劑或柔軟精，只需一般中性洗衣精即可。
此外，外套內裡採用科技羽絨棉的人造纖維材質，可直接機洗，若為兩件式設計，需拆開分別清洗且不可烘乾。由於外層多數款式皆具抗油汙與防潑水處理，日常若僅有輕微髒汙，建議以濕紙巾擦拭即可，不需頻繁整件清洗。以熱銷的七合一外套為例，一季清洗一到兩次即可。
熱門前三名
至於門市銷售排行，店長透露，第一名就是智能升溫七合一衝鋒衣，因多層次設計在市面上較為少見，兼具機能與實穿性；第二名為經典三合一款式，自門市成立以來便深受忠實顧客喜愛，今年改採科技羽絨棉設計，整體更加輕盈；第三名則是衝鋒褲2.0，內層為輕膚絨毛、外層具防潑水機能，相當符合台灣冬季多變的氣候。
資料來源：ONE BOY