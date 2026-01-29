我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍去年提出《立法院組織法》修正草案，遭質疑是要為詐領助理費除罪，引發爭議，黨團暫緩修法後，改由另一名藍委牛煦庭重提版本，立法院司法法制委員會今（29）日召集協商，根據牛的修正動議，增加許多資深助理福利，希望改善助理待遇，不過綠委狂酸想洗白，要討論應回到委員會而非逕付二讀，因修法無共識，主席翁曉玲裁示，依議事規則處理。根據牛煦庭版本，修法新增許多助理福利，除了原有的健檢、文康費與年終獎金外，新增專業加給（有職業或技術證書或教師證、公務員高普考及格、碩博士）、資深加給（任職兩年以上）、在職進修補助、婚喪生育及子女教育補助及撫慰金等。不過綠委沈伯洋發言說，他支持增加助理福利，但若涉及到詐領費問題，應回到《貪污治罪條例》討論，這是兩回事。綠委莊瑞雄也說，陳玉珍提案修法引發爭議，國民黨現在才想洗白，提出懺悔版本，但應明訂這些修法只限於立法院助理，否則仍會讓人覺得在幫地方議長開後門。綠委陳培瑜也說，修法應該好好討論，只在協商討論，難研議出最好的版本。她也要求牛煦庭保證，現在是以牛的版本在討論，但不能在院會又冒出陳玉珍版本。最後協商超過1小時，翁曉玲宣布散會。不過據了解，即使是牛煦庭版本，藍營內部也仍有不少意見，加上明天立院舅就將休會，本會期要闖關，機會應該不大。