NBA 德州內戰今（29）日火熱登場，聖安東尼奧馬刺坐鎮主場迎戰休士頓火箭。馬刺在當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）全場繳出28分、16籃板與5阻攻的統治級數據帶領下，馬刺在決勝節祭出窒息式防守，單節打出一波27：13的攻勢直接打崩對手，加上板凳暴徒強森（Keldon Johnson）與新人哈珀（Dylan Harper）合力挹注33分，終場馬刺便以111：99逆轉擊退由杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭。比賽開局，火箭中鋒阿爾佩倫·申京（Alperen Sengun）展現全能身手，不僅中距離跳投得手，更連續助攻隊友取分。火箭首節外線手感火燙，杜蘭特與前鋒阿門·湯普森（Amen Thompson）接連開火，迅速拉開比分。馬刺方面則依靠哈里森·巴恩斯（Harrison Barnes）的三分球與主控德亞倫·福克斯（De'Aaron Fox）的罰球苦苦追趕。首節結束，火箭取得10分領先。次節火箭替補塔里·伊森（Tari Eason）表現活躍，一度擴大領先優勢。此時文班亞馬開始甦醒，上演空接與反手扣籃提振士氣，新秀史蒂芬·卡斯爾（Stephon Castle）也挺身而出咬住比分。半場結束，火箭仍以62：54暫時領先。易籃後馬刺吹起反攻號角，福克斯單節飆進兩記關鍵三分彈，並多次助攻隊友，率隊一步步蠶食分差。第三節中段，馬刺一度靠著卡斯爾的切入將比分追成84：84平手。關鍵時刻，火箭湯普森展現價值，在該節最後14.8秒接獲杜蘭特助攻完成切入灌籃，幫助火箭帶著2分微幅領先進入決勝節。進入第四節，戰局風雲變色。文班亞馬徹底接管比賽，他先是在籃下連續賞給湯普森與杜蘭特關鍵火鍋，直接封鎖火箭禁區。進攻端他更是無人能擋，率隊反超比數。反觀火箭末節進攻完全當機，屢投不進還發生多次失誤。馬刺趁勝追擊，哈珀連續切入得手，強森也在比賽後段完成空切爆扣將分差拉開至11分。最後1分31秒，文班亞馬上演快攻灌籃，徹底澆熄火箭反撲氣焰，終場馬刺就靠著單節淨勝12分的強勢表現完成逆轉。