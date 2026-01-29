全球黃金與白銀價格受到地緣政治風險等多重因素不斷飆升，另一方面，銅價則因人工智慧與國防需求的快速發展，引發了市場對銅短缺的擔憂，去年銅價上漲超過 40%。進入今年漲勢持續，究竟銅價有無上漲空間，高盛集團專家解讀。
倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價從 11 月底的每噸不到 11,000 美元一路上漲，倫敦金屬交易所（LME）今日三個月銅期貨盤中飆漲近7%，至每噸13,965美元。
根據彭博報導，高盛集團認為，今年基建金屬（Base Metals）的漲勢可能很快就會遭遇阻力。主要原因是飆升的價格與看漲的情緒，與製造商（尤其是中國製造商）需求放緩的現實有所衝突。
高盛股票研究部門聯合主管 Trina Chen 表示：「第一線的實際生產商已開始出現負面反應。我們正觀察到需求出現一定程度的萎縮。」
彭博指出，2026 年初，從銅到鋁等金屬價格一路飆升。全球投資者紛紛湧入工業商品，押注供應收緊、美元走弱以及美國聯準會（Fed）將調降利率。然而，較為謹慎的分析師則指出中國的經濟活動仍顯疲軟。
Trina Chen 指出，高盛最近針對銅市場的調查顯示，加工商的訂單量下降了 10% 至 30%。從消費電子到硬體產業的用戶，都紛紛縮減了採購規模，甚至連電網訂單都在放緩，她指出，電網建設是中國（亞洲最大經濟體）銅消費的主要支柱。
高盛在官網的報告中表示，雖上調了 2026 年上半年銅價的預測，但認為隨著美國精煉銅關稅情勢明朗，銅價將在今年下半年下跌。高盛研究團隊預計，今年第一季銅價將維持在每噸 13,000 美元的支撐點位，但預計到年底銅價將回落至每噸 11,000 美元。
高盛指出，近期銅價的上漲主要歸功於三個核心因素。首先是實體市場吃緊，銅買家在 12 月大幅增加從倫敦金屬交易所（LME）提貨的請求，證實了美國以外市場的供應緊張的狀況。
第二則是人工智慧（AI）需求預期，市場預期資料中心的建設將帶來強勁需求，因為資料中心的冷卻系統與配電設施均需大量用電。
最後則是美國經濟政策敘事，投資人普遍預期美國總統川普將推行一系列目的在刺激經濟的政策，儘管高盛研究部預計美國銅半成品產品的消費量將會成長，但高盛的分析師認為，由於美國僅佔全球市場份額的7%，這不會對全球需求成長產生實質影響。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
