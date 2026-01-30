農曆新年紅包雨來了！2026 年紅包分為三層：中央普發、地方加碼、敬老慰問金。雖然中央普發 1 萬元已發放多時，但各縣市的「春節紅包」疊加後更驚人。只要掌握領取門檻，最高竟然能現拿 3 萬元現金！《NOWNEWS》為您拆解最強紅包組合術，快看你的戶籍地能領多少。

📍第一層：【全台必領】中央普發 10000 元
這是政府針對全體國人發放的普發一萬元振興禮金。雖然已發放一段時間，但尚未領取者仍有機會。

    •    領取期限： 至 2026 年 4 月 30 止。
    •    領取方式： 登記入帳、ATM 領現、郵局領現。

▲全民普發一萬元現金，可透過登記入帳、ATM領現（圖）以及郵局領現等方式領取，期限到今年4月30日止。（圖／記者陳明安攝）
📍第二層：【熱門加碼區】地方政府普發（不限年齡）
這是在中央 1 萬元之外，地方政府自掏腰包的「加碼」，全台最狂區域如下：

地區 加碼金額 領取資格（關鍵門檻） 領取總額 (含中央)
澎湖（白沙／望安／七美） 10,000 元 2025/12/26 前設籍之全體鄉民 20,000 元
嘉義市 6,000 元 2025/12/8 前設籍之全體市民 16,000 元
新竹市 5,000 元 2025/9/30 前設籍且連續在籍者 15,000 元
嘉義縣（阿里山鄉） 6,000 元 設籍阿里山鄉之全體鄉民。預計年後發 16,000 元
📍第三層：【敬老金特區】專屬長輩的加菜金
如果您是 65 歲以上長輩，除了上述兩層，還能再領這筆「春節敬老慰問金」，這筆錢通常是自動匯款，請刷存摺確認！

    •    彰化市 70 歲以上長者領 6000 元（需設籍滿 6 年）。
    •    澎湖縣 65 歲以上長者領 5000 元。自2月3日起由各村村長發放。
    •    澎湖縣七美鄉 65 歲以上長者領 5000 元。自2月4日起由各村村幹事發放。

💡《NOWNEWS》算盤： 若你是住在澎湖七美鄉的 65 歲長輩，合計可領： 中央 1 萬 + 鄉公所普發 1 萬 + 縣府敬老金 5 千 + 鄉公所敬老金 5 千 = 共 3 萬元！

    •    桃園市： 65 歲以上長者領 2500 元（需設籍滿 6 個月）。
    •    嘉義市： 65 歲以上長者領 1000 元（與普發 6000 合併共 7000 元）。
    •    基隆市：65 歲以上領 3000 元 。
    •    桃園市：65 歲以上領 2500 元。
    •    苗栗縣：65 歲以上領 1000 元。 

縣市 金額 發放時間 領取資格與官方重點
澎湖七美 10,000 元 2/3、2/4 起 縣府 5000 + 鄉公所 5000= 共 1 萬
彰化市 6,000 元 1/27 轉帳、1/29 領現 70 歲以上且設籍滿 6 年（公所發放）。
桃園市 2,500 元 春節前 5 日 65 歲以上，發放日前設籍滿 6 個月。
苗栗縣 1,000 元 春節前夕 65 歲以上，直接入帳。
基隆市 3,000 元 春節前 5 日 65 歲以上（原住民 55 歲）之長者。
高雄市桃源區 3,000~10,000 元 1/30 領現、2/6 轉帳 55 歲以上、設籍 1年。90 歲以上最高 1 萬。
📍領取指南：錯過現場發放怎麼辦？
    •    沒領到現金？ 嘉義市與新竹市的現場發放多已於 1 月 24 日前結束。錯過的民眾請於 3 月 2 日起 透過官方 APP（新竹通）或專屬網頁申請「匯款補發」。

    •    帶什麼領？ 補領時務必攜帶：身分證正本、印章、本人帳戶存摺影本。

    •    新生兒權益： 新竹市（2026/7/31 前出生）與嘉義市（2026/2/6 前登記）的新生兒皆可補領，爸媽別忘了這筆 5000 至 6000 元的尿布錢！ 

▲各縣市春節敬老金陸續撥款，長輩們領到「加菜金」好過年，領取前記得刷存摺或洽里長查詢。（圖／NOWNEWS資料照）
⚠️ 澄清：網路盛傳「1.2 萬」是假的！
近期 LINE 群組瘋傳「中央加發 1.2 萬元春節補助」，並要求點擊連結確認。這是詐騙！ 政府發錢多為自動匯款或公告補領，絕對不會要你輸入銀行密碼。

