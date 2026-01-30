農曆新年紅包雨來了！2026 年紅包分為三層：中央普發、地方加碼、敬老慰問金。雖然中央普發 1 萬元已發放多時，但各縣市的「春節紅包」疊加後更驚人。只要掌握領取門檻，最高竟然能現拿 3 萬元現金！《NOWNEWS》為您拆解最強紅包組合術，快看你的戶籍地能領多少。
📍第一層：【全台必領】中央普發 10000 元
這是政府針對全體國人發放的普發一萬元振興禮金。雖然已發放一段時間，但尚未領取者仍有機會。
• 領取期限： 至 2026 年 4 月 30 止。
• 領取方式： 登記入帳、ATM 領現、郵局領現。
📍第二層：【熱門加碼區】地方政府普發（不限年齡）
這是在中央 1 萬元之外，地方政府自掏腰包的「加碼」，全台最狂區域如下：
📍第三層：【敬老金特區】專屬長輩的加菜金
如果您是 65 歲以上長輩，除了上述兩層，還能再領這筆「春節敬老慰問金」，這筆錢通常是自動匯款，請刷存摺確認！
• 彰化市： 70 歲以上長者領 6000 元（需設籍滿 6 年）。
• 澎湖縣： 65 歲以上長者領 5000 元。自2月3日起由各村村長發放。
• 澎湖縣七美鄉： 65 歲以上長者領 5000 元。自2月4日起由各村村幹事發放。
💡《NOWNEWS》算盤： 若你是住在澎湖七美鄉的 65 歲長輩，合計可領： 中央 1 萬 + 鄉公所普發 1 萬 + 縣府敬老金 5 千 + 鄉公所敬老金 5 千 = 共 3 萬元！
• 桃園市： 65 歲以上長者領 2500 元（需設籍滿 6 個月）。
• 嘉義市： 65 歲以上長者領 1000 元（與普發 6000 合併共 7000 元）。
• 基隆市：65 歲以上領 3000 元 。
• 桃園市：65 歲以上領 2500 元。
• 苗栗縣：65 歲以上領 1000 元。
📍領取指南：錯過現場發放怎麼辦？
• 沒領到現金？ 嘉義市與新竹市的現場發放多已於 1 月 24 日前結束。錯過的民眾請於 3 月 2 日起 透過官方 APP（新竹通）或專屬網頁申請「匯款補發」。
• 帶什麼領？ 補領時務必攜帶：身分證正本、印章、本人帳戶存摺影本。
• 新生兒權益： 新竹市（2026/7/31 前出生）與嘉義市（2026/2/6 前登記）的新生兒皆可補領，爸媽別忘了這筆 5000 至 6000 元的尿布錢！
⚠️ 澄清：網路盛傳「1.2 萬」是假的！
近期 LINE 群組瘋傳「中央加發 1.2 萬元春節補助」，並要求點擊連結確認。這是詐騙！ 政府發錢多為自動匯款或公告補領，絕對不會要你輸入銀行密碼。
資料來源：普發一萬元官網、澎湖縣政府、澎湖縣七美鄉、嘉義市政府、新竹市政府、嘉義縣阿里山鄉公所、彰化市政府、桃園市政府、高雄縣桃源區公所、苗栗縣政府、基隆市政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
這是政府針對全體國人發放的普發一萬元振興禮金。雖然已發放一段時間，但尚未領取者仍有機會。
• 領取期限： 至 2026 年 4 月 30 止。
• 領取方式： 登記入帳、ATM 領現、郵局領現。
這是在中央 1 萬元之外，地方政府自掏腰包的「加碼」，全台最狂區域如下：
|地區
|加碼金額
|領取資格（關鍵門檻）
|領取總額 (含中央)
|澎湖（白沙／望安／七美）
|10,000 元
|2025/12/26 前設籍之全體鄉民
|20,000 元
|嘉義市
|6,000 元
|2025/12/8 前設籍之全體市民
|16,000 元
|新竹市
|5,000 元
|2025/9/30 前設籍且連續在籍者
|15,000 元
|嘉義縣（阿里山鄉）
|6,000 元
|設籍阿里山鄉之全體鄉民。預計年後發
|16,000 元
如果您是 65 歲以上長輩，除了上述兩層，還能再領這筆「春節敬老慰問金」，這筆錢通常是自動匯款，請刷存摺確認！
• 彰化市： 70 歲以上長者領 6000 元（需設籍滿 6 年）。
• 澎湖縣： 65 歲以上長者領 5000 元。自2月3日起由各村村長發放。
• 澎湖縣七美鄉： 65 歲以上長者領 5000 元。自2月4日起由各村村幹事發放。
💡《NOWNEWS》算盤： 若你是住在澎湖七美鄉的 65 歲長輩，合計可領： 中央 1 萬 + 鄉公所普發 1 萬 + 縣府敬老金 5 千 + 鄉公所敬老金 5 千 = 共 3 萬元！
• 桃園市： 65 歲以上長者領 2500 元（需設籍滿 6 個月）。
• 嘉義市： 65 歲以上長者領 1000 元（與普發 6000 合併共 7000 元）。
• 基隆市：65 歲以上領 3000 元 。
• 桃園市：65 歲以上領 2500 元。
• 苗栗縣：65 歲以上領 1000 元。
|縣市
|金額
|發放時間
|領取資格與官方重點
|澎湖七美
|10,000 元
|2/3、2/4 起
|縣府 5000 + 鄉公所 5000= 共 1 萬
|彰化市
|6,000 元
|1/27 轉帳、1/29 領現
|70 歲以上且設籍滿 6 年（公所發放）。
|桃園市
|2,500 元
|春節前 5 日
|65 歲以上，發放日前設籍滿 6 個月。
|苗栗縣
|1,000 元
|春節前夕
|65 歲以上，直接入帳。
|基隆市
|3,000 元
|春節前 5 日
|65 歲以上（原住民 55 歲）之長者。
|高雄市桃源區
|3,000~10,000 元
|1/30 領現、2/6 轉帳
|55 歲以上、設籍 1年。90 歲以上最高 1 萬。
• 沒領到現金？ 嘉義市與新竹市的現場發放多已於 1 月 24 日前結束。錯過的民眾請於 3 月 2 日起 透過官方 APP（新竹通）或專屬網頁申請「匯款補發」。
• 帶什麼領？ 補領時務必攜帶：身分證正本、印章、本人帳戶存摺影本。
• 新生兒權益： 新竹市（2026/7/31 前出生）與嘉義市（2026/2/6 前登記）的新生兒皆可補領，爸媽別忘了這筆 5000 至 6000 元的尿布錢！
近期 LINE 群組瘋傳「中央加發 1.2 萬元春節補助」，並要求點擊連結確認。這是詐騙！ 政府發錢多為自動匯款或公告補領，絕對不會要你輸入銀行密碼。
資料來源：普發一萬元官網、澎湖縣政府、澎湖縣七美鄉、嘉義市政府、新竹市政府、嘉義縣阿里山鄉公所、彰化市政府、桃園市政府、高雄縣桃源區公所、苗栗縣政府、基隆市政府