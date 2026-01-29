我是廣告 請繼續往下閱讀

白銀不再只是飾品，而成了越南最新的投資關鍵字。隨著銀價一年內暴漲超過一倍，河內與胡志明市近日出現罕見景象，大批民眾清晨就到銀樓門口排隊，只為搶買一塊「還要等好幾個月才能拿到」的白銀。根據當地媒體報導，過去一年白銀價格累計上漲157%，自今年1月1日以來再漲35%，每公斤價格已突破1億越南盾（約新台幣12萬元）。週二在河內陳仁宗街，多家銀樓尚未開門，門外就已排起長龍，其中大型貴金屬品牌富貴（Phu Quy）單日發放的350張號碼牌，開店前就全數被搶光。30歲的自由工作者阿娥（Nga）表示，她凌晨3點就到銀樓排隊，幸運成為當天少數能登記購買的顧客之一，但交貨時間仍要等3到6個月。她直言，雖然等待時間長，但「現在不買，之後只會更貴」。也有不少人撲空，只能無奈離開。34歲的上班族阿煌（Hoang）則是在上班途中於早上7點半趕到銀樓，卻因號碼牌已發完而空手而回。他從2025年初開始投資白銀，原因很簡單：「黃金太貴，白銀比較負擔得起。」他透露，每個月都會固定存錢買一到兩錢白銀，當作長期配置。在供不應求下，市場甚至出現「號碼牌黃牛」。有民眾試圖以每筆100萬至200萬越南盾不等的價格，向排到號碼的人收購購買資格。銀樓方面則規定，每人最多只能購買一公斤白銀，且無現貨可取，只能先付款、拿收據，等待數月後交貨。不只北部，南部同樣熱鬧。胡志明市南圻起義街的Sacombank–SBJ門市，連日湧入數百名顧客，多數是來買銀投資。銀樓業者坦言，目前需求約為產能的三倍，已規劃興建第二座生產廠房因應；專家也指出，白銀不僅具保值功能，還是再生能源、電動車與通訊產業的重要原料，在高科技需求推升下，這波「白銀熱」短期內恐怕還不會降溫。