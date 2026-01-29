我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨電信詐騙猖獗，柬埔寨菩薩省警方本周又逮捕了78名涉嫌非法入境的外國人，其中包括62名中國人、9名緬甸和7名泰國人。柬埔寨移民總局在本月稍早的報告中指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3557人，當中以中國人為大宗，高達4806人，台灣的人數也曝光。根據柬中時報報導，移民總局報告，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3557人。其中，中國4806人、台灣383人；其人數較多的國籍依次為越南籍3456人、印尼籍1476人、巴基斯坦籍963人、泰國籍534人、印度籍345人、緬甸籍247人、孟加拉國籍241人、菲律賓籍229人、韓國籍222人、馬來西亞籍191人、日本籍40人等。報告顯示，2025年移民總局共發現並打擊外籍人員違法案件5011起，涉及外籍人員9857人。其中，非法偷渡案件556起，涉及1315人；非法居留及非法就業案件465起，涉及3176人；逾期停留案件3567起，涉及3567人；刑事犯罪案件419起，涉及嫌疑人1795人。前柬埔寨總理、參議院主席洪森29日在會見韓國駐柬埔寨新任大使金昌勇時表示，柬埔寨政府近期展開打擊電信詐騙犯罪行動，目的在向犯罪分子明確傳遞一個訊息，柬埔寨絕不是犯罪分子的避風港，而是他們的地獄。洪森指出，當前針對電詐犯罪展開的高強度執法行動，體現了柬埔寨政府堅決打擊跨境犯罪的堅定立場。柬埔寨絕不容許任何犯罪集團將本國作為藏身之所或非法活動基地。撂話柬埔寨絕不是犯罪分子的避風港，而是他們的地獄。