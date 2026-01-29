我是廣告 請繼續往下閱讀

台股是否也要延長交易時間？金管會主委彭金隆今（29）日在新春記者會表示，國際情況有所改變，已請證交所及櫃買中心重新審視。證期局長高晶萍則表示，金管會抱持「開放、審慎態度」評估每個交易制度。近期國際市場也在研議股市延長交易時間，像是美股那斯達克延長到23小時，倫敦也要延長到24小時、韓國也延長到12小時。高晶萍說，台股的交易時間確實比亞洲短一些，但這是一個重大制度改變，有許多利害關係人，像是外資、中介商及投資人。因此，她強調，金管會必須要審慎研議，金管會已請交易所蒐集資料及主要國家執行情況，並徵詢外界意見及研議相關的配套。金管會主委彭金隆則回應，資本市場有很多機制與國際高度相關性，例如T+1交割及延長交易時間等，目前我國2個交易所證交所及櫃買中心也一直在研議相關接軌。當然，國際情況有改變，金管會已請證交所、櫃買中心重新審視，把提案送過來。至於台股交割時間是否縮短到T+1？是否推千股變1股交易？高晶萍說，有12家國家評估2030年實現T+1交割，會請交易所評估，但台股不只散戶，還有外資，也要考量時差資金調度問題。彭金隆則強調，不會因其他國家做什麼就跟進，也不會因其他國家不做就不做，但任何改變會有成本及風險，改變要有效益，效益要大於改變成本及風險。