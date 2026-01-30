物價飛漲，竟還有比 10 元麥香更便宜的飲料？近日網友在「我愛全聯-好物老實説」分享，一款「冰鎮泡泡果茶」在全聯驚現 9 元神價，瞬間成為瘋搶的全聯好物。但這場超殺的全聯促銷背後，價卡上隱藏的「這 2 字」才是內行人關注的重點，意外揭開這款9元飲料比麥香便宜的驚人真相。
9元超佛促銷！小資族瘋搶「比水還便宜」
近日有民眾在「我愛全聯-好物老實説」社團發文，驚見 315ml 鋁罐裝的冰鎮泡泡果茶三種口味均僅售 9 元。不少消費者直呼：「這年頭居然還有 9 塊錢的飲料，簡直是都市傳說！」
支持者認為，這款9元飲料口感清爽，就是「冰鎮水果茶的氣泡版」，在炎熱天氣裡喝起來非常過癮，紛紛表示要立刻衝門市囤貨。此外，也有部分網友持反對意見，認為該款飲料「化學感較重」、「甜度太高」，笑稱難怪會降價求售。
內行揭標籤真相：管進不接客訂恐是下架前兆
然而，這價格背後似乎另有玄機。有細心網友發現，標價卡上隱約寫著「管進、不接客訂」，內行人指出這代表該商品屬於「管制進貨」，通常是銷售不如預期、合約到期或即將下架前的清倉動作，賣完就不會再補貨。
神級特調隱藏喝法！網激推華麗變身秘訣
針對偏甜的評價，參考過去 Dcard 網友對該系列飲料的討論，其實有不少「進階隱藏喝法」能讓風味大幅升級。最受推崇的是「清爽茶飲法」，建議以 1:1 的比例混入無糖綠茶或烏龍茶，不僅能中和甜膩感，還能增添茶香層次。
此外，更有不少酒客將其視為「低成本調酒基底」，推薦加入少許伏特加、琴酒，或是與淡味啤酒混合，就能輕鬆DIY出風味絕佳的水果氣泡雞尾酒。甚至有人建議加入新鮮檸檬汁或大量冰塊稀釋，讓這款 9 元神飲瞬間變身高質感的清爽午茶，CP 值直接拉滿。
資料來源：我愛全聯-好物老實説、Dcard
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
