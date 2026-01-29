我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢進駐抖音，8秒影片迅速破百萬觀看。（圖／翻攝自王祖賢抖音）

粉絲數飆破百萬 女神魅力不減

經典角色再被點名 網友笑翻致敬

淡出演藝圈多年的王祖賢，近年長期定居加拿大，行事作風一向低調，幾乎與主流娛樂圈保持距離，沒想到她近日無預警開通抖音帳號，瞬間引發華語圈高度關注，也讓不少粉絲驚呼：「真的等到妳了！」這也是王祖賢首次正式進駐抖音平台，短短24小時就突破百萬觀看與追蹤，讓不少粉絲紛紛留言：「你誰啊！半夜不睡覺假扮王祖賢！」致敬經典迷因台詞。王祖賢開帳後隨即上傳首支影片，影片內容看似簡單，卻成功引爆話題，畫面中她身穿連帽外套，站在鏡頭前輕輕扭動身體，接著雙手捧臉露出標誌性的溫柔笑容，整體氛圍自然不做作，她也在影片中寫下簡短問候，向抖音用戶打招呼，並祝福每位刷到影片的人都能開心喜樂，短短8秒的影片，上線後觀看次數迅速突破百萬，展現驚人的號召力。除了影片觀看數表現亮眼，王祖賢的抖音帳號粉絲成長速度同樣驚人，帳號開通不久，追蹤人數便迅速突破110萬，讓不少網友直呼：「這才是真正的頂流！」留言區湧入大量影迷與老粉絲，有人激動表示：「終於等到祖賢姐姐回來了。」也有人感嘆她多年未露面氣質依舊，完全看不出歲月痕跡，再度證明她在華語影壇留下的經典地位，至今仍無人能取代。隨著帳號曝光，網友們也開始翻出王祖賢過往的經典作品與名場面，不少人留言直呼「小倩回來了」，喚起《倩女幽魂》的集體回憶；更有網友幽默引用她曾演出的《射鵰英雄傳之東成西就》經典迷因台詞，笑喊：「你誰啊，大半夜出來假扮王祖賢！」也讓留言區粉絲全笑翻。事實上，王祖賢移居加拿大後，生活重心早已不在演藝工作，她近年偶爾透過粉絲平台分享近況，去年更在當地開設艾灸館親自坐鎮經營，吸引不少粉絲專程前往朝聖。此次開通抖音帳號或許只是想要多一個管道與粉絲交流，而非正式復出。未來是否會持續更新內容，仍有待觀察，但可以確定的是，王祖賢不論過了多久，仍是社群熱議的頂流。