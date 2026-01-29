今年台北燈節將以「雙展區、雙IP」的創新模式登場，已公布的花博展區攜手全球知名IP《變形金剛》，並將10公尺高「柯博文主燈」；台北市府今(29)日追加宣布，西門町展區更將與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，Labubu、Baby Molly、Dimoo等共6角色將現身展區各處。
蔣萬安表示，臺北燈節已走過逾20個年頭，今年市府推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，北市觀傳局已於日前公布，花博展區確定攜手全球知名IP《變形金剛》，打造10公尺高「柯博文主燈」，並集結大黃蜂、密卡登等經典角色，營造沉浸式光影體驗；同時也公布以柯博文為主題的小提燈，將於燈節期間限量發送。
花博展區結合變形金剛 西門展區有泡泡瑪特
至於西門展區，將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等六個高人氣角色，通通都將在2月25日燈節開幕之後現身。
🟡「2026台北燈節」資訊一覽：
日期：2月25日至3月15日
亮燈時間：每日17時至22時
地點：花博展區、西門町展區
🟡其他縣市燈會主題、日期與地點一覽
📍嘉義：
名稱：台灣燈會在嘉義
主題：嘉義縣文化觀光局表示，此次2026台灣燈會最大亮點是與國際電玩巨擘任天堂（Nintendo）合作，推出「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐‧星燦嘉年華」特色燈區，並推出限量瑪利歐「？磚塊」造型小提燈
日期：3月3日至3月15日
地點：嘉義縣登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（縣府前廣場及周邊場域）2大展區，共規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區。
📍台中
名稱：2026中台灣燈會《幸福蜜馬・台中MOOMIN ON！》，
主題：台中市觀旅局表示，2026中台灣燈會以「幸福蜜馬」為燈會主題，首度結合國際知名角色姆明一族（The Moomins），打造全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀、7大特色展區。燈會期間還有限量「姆明小提燈」免費送。
日期：2月15日～3月3日，2月16日除夕休展
主燈極光秀：每日18:00-22:00，每30分鐘1場
地點：台中市中央公園
📍高雄：
名稱：高雄燈會（冬日遊樂園）
主題：高雄市觀光局表示，今年燈會結合主題IP「超人力霸王」，而「小提燈」同樣也是「超人力霸王」的Ｑ版造型，特別設計靈活關節，可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態。
日期：2026年2月7日－3月1日
地點：愛河灣 & 高雄港16－18號碼頭
資料來源： 台北市政府觀光傳播局、嘉義縣政府官網、嘉義縣文化觀光局、台中市觀旅局、高雄市政府
