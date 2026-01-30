我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對話中敷衍詐騙集團的貼圖成亮點，網直呼超實用。（圖／ Threads）

▲ Whoscall 推出的「Vee 已讀亂回的一天」，除了展現俏皮可愛的百變造型，更巧妙地埋下防詐諧音梗。（圖／ Line）

現在詐騙集團不只騙錢，還要騙你的心！一名女網友在 Threads 分享自己遇到「超強撩妹」愛情詐騙手法，不僅天天噓寒問暖，對話更是充滿粉紅泡泡。正當原 PO 感嘆「戀愛腦差點被喚醒」時，她神來一筆祭出祕密武器回擊，沒想到這款「綠色麻糬貼圖」意外成為亮點，讓一票網友跪求連結，直喊「居然還有這種對付詐騙集團的貼圖！」、「查了一下才發現是作者是 Whoscall，反詐騙沒有極限！」原 PO 在社群平台分享多張截圖，只見對方攻勢猛烈，天天早安晚安，讓原 PO 不得不佩服詐騙集團的毅力。「不得不說現在詐騙集團真的很會聊也很會撩，陪他演了好一陣子就是有點累，姊妹們請小心啊！」為了應對這種長時間的疲勞轟炸，原 PO 開始使用一組造型搞怪、充滿諧音梗的「綠色生物」貼圖敷衍，沒想到對方竟然還能見招拆招，對話走向超級荒謬。文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人歪樓關注那組神祕貼圖：「那個綠色麻糬貼圖很煩，到底哪來的？」、「專門對付詐騙的貼圖哈哈哈哈哈」、「所以那個綠色的東西到底是什麼」、「這貼圖有諧音哏蠻好笑的」、「看得我也很想ven他ven題」。才發現這組貼圖是俗稱「象卡來」的 Whoscall 所推出的貼圖「Vee 已讀亂回的一天」，除了展現俏皮可愛的百變造型，更巧妙地埋下防詐諧音梗。貼圖介紹更只簡短地留下「史上第一組對付詐騙集團專用貼圖」，可以說是人狠話不多的代表，讓網友紛紛大喊要用新台幣下架！此外，原 PO 過人的耐心也讓網友佩服，「花大把時間跟詐騙集團演戲好笑程度 100%」、「用貼圖把詐騙蒙在鼓裡好笑程度 100000000％」、「拿來傳給那些硬要加 LINE 的業務好像也可以」。也有資深老手提醒，「LINE 真的超多感情詐騙，這些詐騙集團都好有耐心」。原 PO 也分享辨識詐騙集團的妙招：「這種塑造老闆或有錢人設的，等你卸下心防就會開始教你買幣或是帶你投資」，底下網友也紛紛分享買票、賣貨便都是 LINE 詐騙的起手式，可見現在詐騙花招百出！詐騙起手式通常伴隨著「高報酬、低風險」或「過度關心」的心理攻勢，民眾若在聊天軟體遇到不明人士搭訕，或是要求點擊連結，務必保持警覺。下載 Whoscall 這款針對詐騙集團與騷擾訊息所設計的「已讀亂回」語錄貼圖，或許哪天真能派上用場。