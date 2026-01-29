我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣體育迷新年迎來重磅大禮！愛爾達電視（ELTA TV）今日正式宣布，已成功取得美國職籃NBA 2026-2030 賽季、共計4.5賽季的轉播權。愛爾達將於台灣時間 2月14日（周六）明星賽周末起重返轉播行列，並一路陪伴球迷直到 2030 年夏天，愛爾達董事長陳怡君更嗨喊：「愛爾達準備好了！」愛爾達在聲明中表示，NBA 轉播服務將從2月14日起的明星賽週末啟動，完整呈現新秀挑戰賽、技術/三分/灌籃大賽，以及除夕（2月16日）舉行的全明星正賽。春節假期尾聲（2月20日）起，愛爾達將回歸例行賽天天直播服務，鎖定季後賽卡位戰的每一刻。本賽季 NBA 競爭激烈，東、西區龍頭底特律活塞與奧克拉荷馬雷霆表現強勢，而湖人、勇士、塞爾提克等傳統勁旅正為季後賽排名全力衝刺。愛爾達將透過 中華電信 MOD 與 ELTA.tv 雙平台，將世界最頂尖的職業籃球賽事送上螢幕。愛爾達電視董事長陳怡君感性表示，愛爾達視NBA為重點轉播項目已邁入第17年，儘管先前讓球迷朋友久等了，但在這轉播內容豐富的2026年，NBA的回歸是年度最重要的拼圖。她強調，愛爾達將打造「全年四季不間斷」的旗艦級運動平台。自 2026-2027 賽季 起，愛爾達將連續四個完整賽季轉播NBA，涵蓋熱身賽、例行賽與季後賽（不含季中挑戰賽）。針對此次回歸，愛爾達也提出三點收視提醒：經典賽衝突： 月WBC世界棒球經典賽轉播期間，部分NBA賽程將視情況調整或暫停播出。收視平台： 賽事僅提供於ELTA.tv與 中華電信MOD；Hami Video因版權因素將無提供NBA轉播。賽事範圍： 取得之授權不包含季中錦標賽（NBA Cup）。