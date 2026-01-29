我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯西伯利亞貝加爾湖（Lake Baikal）地區28日發生一起死亡車禍，一輛俄羅斯的UAZ SUV越野車在結冰的湖面翻覆，1名乘客當場身亡，值得注意的是，俄羅斯官方媒體塔斯社提到，這輛車上的其中1名乘客來自台灣。根據塔斯社報導，這起車輛翻覆事故發生在貝加爾湖「小海」（Maloye More）區域冰面，靠近奧爾洪島（Olkhon Island）及馬洛莫雷茨村（Malomorets）。一輛 UAZ 運動型多用途車（SUV）正載著遊客在冰上行駛，駕駛不慎駛入冰面裂縫，導致車輛翻覆。車內共有十人，一名遊客當場死亡，另有兩人受傷。當地檢察官辦公室正在對這起事故進行調查。報導引述當地執法部門說法，這輛車載有 10 名中國遊客，乘客中還有一人來自台灣，罹難者為中國籍。當地已針對該案啟動刑事調查，指控涉及這輛載著遊客的車輛「提供不符合安全標準的服務」，並因過失導致他人死亡。中國官媒新華社則指出，中國駐伊爾庫茨克總領事館證實這起案件，總領事館啟動緊急應變計劃，聯繫了導遊、中國遊客和當地救援人員。新華社還引述俄羅斯聯邦偵查委員會29日在社群平台的說法稱，翻車事故中的司機沒有駕照，且從未有過駕照，這名司機已被拘留。