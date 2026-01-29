中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（30）日各地天氣以多雲為主，宜花東有局部短暫雨，周六（1月31日）下半天將有鋒面通過、冷空氣南下，一直到下周一（2月2日）台中以北、宜花東降雨機率增加，低溫下探至13至15度，北台灣天氣濕冷，南台灣日夜溫差大。
明天天氣全台多雲 周末變天開始下雨
黃恩鴻指出，明天天氣雲量、水氣增多，不過降雨影響較局部，全台多雲，宜花東、恆春半島有局部短暫雨；全台早晚低溫14至18度，白天高溫在北部、東半部21至23度，中南部25至27度。
黃恩鴻說明，周末開始天氣出現變化，周六下半天有鋒面通過，後續冷空氣遞補南下，北台灣、宜花東、恆春半島都有局部短暫雨，中部也有零星短暫雨；西半部、宜蘭早晚低溫14至17度，花東16至18度，白天高溫北部、東半部21至23度，中部24度，南部26度。
周日、下周一低溫探13度 下周二回暖放晴
周日、下周一東北季風影響，降雨範圍擴大，北部、宜蘭整天都有短暫雨，中部、花東、恆春半島有局部短暫雨，南台灣多雲；下周二（2月3日）水氣減少，只剩基隆北海岸、大台北山區、宜花東有局部短暫雨。
氣溫方面，黃恩鴻提及，周日、下周一中部以北、宜蘭低溫13至15度，南部、花東16至18度；北部、宜蘭高溫16至18度，中部及花蓮19至20度，台東22度，南部25度，下周二全台白天高溫都會回到20度以上。
資料來源：中央氣象署
