▲該詐欺集團自行開發假投資APP「TradeGO」（泰瑞狗）掌控後台權限，竄改獲利數據營造高報酬假象，誘使被害人誤信獲利而持續投入鉅資，直至無法出金才驚覺受騙。（圖／記者郭凱杰翻攝）

刑事警察局南部打擊犯罪中心追查偵辦，以竹聯幫弘仁會潘姓男子為首之犯罪集團，涉嫌利用「Facebook」、「TikTok（抖音）」等社群媒體投放假投資廣告，誘騙民眾加入群組並下載詐騙集團操控的假交易軟體。警方估計被害人計有21名，遭詐騙金額高達新臺幣1億餘元。檢警循線破獲逮捕潘男共20人到案，訊後依詐欺等罪移請台南地檢署偵辦。警方表示，該詐欺集團自行開發假投資APP「TradeGO」（泰瑞狗）掌控後台權限，竄改獲利數據營造高報酬假象，誘使被害人誤信獲利而持續投入鉅資，直至無法出金才驚覺受騙。此外，該集團刻意招募無刑案紀錄的年輕人擔任第一線車手或取款工作，利用新人設下偵查斷點，以規避溯源偵查。初步清查，該集團利用話術誆騙被害人投資股票，共有21人遭詐騙，金額高達新台幣1億餘元，其中1名女畫家就遭詐1千多萬。經長期蒐證及跟監，掌握該集團在台南市相關據點，見時機成熟，在檢察官指揮下展開查緝行動，陸續逮獲潘姓主嫌、邱姓幹部及旗下成員共20人到案，現場查扣犯案用自小客車、手機、金融卡、現金及印有幫派標誌的紅包袋等證物。全案警詢後，依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。