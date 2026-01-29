NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月30日賽程，將進行8場比賽。其中焦點賽聚焦在奧克拉荷馬雷霆作客交手明尼蘇達灰狼。這是雙方本季第3度交手，灰狼在12月20日的前一次對決中以112：107擊敗雷霆，當時愛德華茲（Anthony Edwards）攻下26分，雷霆則由一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下35分，幾乎一己之力撐住戰局。
🏀明尼蘇達灰狼（29勝19敗，西區第6）VS 奧克拉荷馬雷霆（38勝10敗，西區第1）
📍地點：明尼蘇達州明尼亞波利斯
🕤時間：1月30日（週五）早上10點30分
🏀賽事看點
灰狼本季在西區對戰中取得16勝14敗，整體表現穩定，其中籃板能力是球隊最大本錢之一，場均45.0顆籃板排名西區第5，並由防守中樞魯迪・戈貝爾（Rudy Gobert）以場均11.2顆籃板坐鎮禁區。雷霆方面，在分組賽事中繳出7勝2敗佳績，不過在關鍵拉鋸戰中略顯不穩，分差3分以內的比賽僅2勝6敗。
數據面對位顯示，灰狼本季團隊投籃命中率48.1%，比雷霆防守端允許對手的43.0%高出5.1%；但雷霆場均可攻下120.5分，比灰狼防守端場均失分114.1分多出6.4分，顯示雷霆在整體進攻輸出上仍佔優勢。
🏀近況表現
球員表現方面，灰狼進攻核心藍道（Julius Randle）本季場均22.4分、6.9籃板、5.4助攻，扮演前場發動機角色，愛德華茲近10戰場均21.3分，狀態持續輸出。雷霆方面，禁區新星霍姆葛倫（Chet Holmgren）場均17.9分、8.7籃板，攻守影響力明顯；以賽亞・喬（Isaiah Joe）近10場平均投進2顆三分球，是外線重要拼圖。
近10場狀態對比，灰狼僅4勝6敗，場均115.3分，防守端場均失分113.7分，表現略有起伏；雷霆則繳出7勝3敗佳績，場均116.8分，防守端更是將對手得分壓制在106.0分，整體穩定度明顯較佳。
🏀運彩專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師羅蘋哥解盤，奧克拉荷馬雷霆近況火燙，近10戰9勝、客場連勝中，攻守效率分居聯盟前段，淨勝分差極具壓制力。由SGA領軍的進攻體系穩定，搭配完整輪轉防守，讓雷霆在客場擔任讓分方時過盤率極高。反觀明尼蘇達灰狼近期雖有勝率支撐，但近10場僅4場過盤，主場優勢不明顯，防守端面對雷霆的5-out拉開空間恐被放大，讓分盤雷霆-6.5，客勝過盤更具信心。
另外，總分盤226.5分屬合理區間。灰狼進攻不差，但面對雷霆聯盟頂尖防守，效率可能下修；同時兩隊節奏偏快、具備球星接管比賽能力，使大分具備討論空間。不過相較總分的不確定性，雷霆在攻守穩定度、對戰心理與近期狀態全面佔優，主推仍以「雷霆讓分客勝」為優先選擇。
⚠️ 傷兵名單
傷兵方面，灰狼的特倫斯・夏農二世（Terrence Shannon Jr.）因腳部傷勢持續缺陣。雷霆則有多名輪換戰力缺席，包括傑倫・威廉斯（Jalen Williams，腿部）、艾力克斯・卡魯索（Alex Caruso，內收肌）、阿傑・米契爾（Ajay Mitchell，髖部）、尼古拉・托皮奇（Nikola Topić，鼠蹊部）皆確定缺陣，凱森・華勒斯（Cason Wallace）列為每日觀察名單，湯瑪斯・索伯（Thomas Sorber）則因膝傷本季報銷。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年1月30日（星期五）賽程表：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍地點：明尼蘇達州明尼亞波利斯
🕤時間：1月30日（週五）早上10點30分
🏀賽事看點
灰狼本季在西區對戰中取得16勝14敗，整體表現穩定，其中籃板能力是球隊最大本錢之一，場均45.0顆籃板排名西區第5，並由防守中樞魯迪・戈貝爾（Rudy Gobert）以場均11.2顆籃板坐鎮禁區。雷霆方面，在分組賽事中繳出7勝2敗佳績，不過在關鍵拉鋸戰中略顯不穩，分差3分以內的比賽僅2勝6敗。
數據面對位顯示，灰狼本季團隊投籃命中率48.1%，比雷霆防守端允許對手的43.0%高出5.1%；但雷霆場均可攻下120.5分，比灰狼防守端場均失分114.1分多出6.4分，顯示雷霆在整體進攻輸出上仍佔優勢。
🏀近況表現
球員表現方面，灰狼進攻核心藍道（Julius Randle）本季場均22.4分、6.9籃板、5.4助攻，扮演前場發動機角色，愛德華茲近10戰場均21.3分，狀態持續輸出。雷霆方面，禁區新星霍姆葛倫（Chet Holmgren）場均17.9分、8.7籃板，攻守影響力明顯；以賽亞・喬（Isaiah Joe）近10場平均投進2顆三分球，是外線重要拼圖。
近10場狀態對比，灰狼僅4勝6敗，場均115.3分，防守端場均失分113.7分，表現略有起伏；雷霆則繳出7勝3敗佳績，場均116.8分，防守端更是將對手得分壓制在106.0分，整體穩定度明顯較佳。
🏀運彩專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師羅蘋哥解盤，奧克拉荷馬雷霆近況火燙，近10戰9勝、客場連勝中，攻守效率分居聯盟前段，淨勝分差極具壓制力。由SGA領軍的進攻體系穩定，搭配完整輪轉防守，讓雷霆在客場擔任讓分方時過盤率極高。反觀明尼蘇達灰狼近期雖有勝率支撐，但近10場僅4場過盤，主場優勢不明顯，防守端面對雷霆的5-out拉開空間恐被放大，讓分盤雷霆-6.5，客勝過盤更具信心。
另外，總分盤226.5分屬合理區間。灰狼進攻不差，但面對雷霆聯盟頂尖防守，效率可能下修；同時兩隊節奏偏快、具備球星接管比賽能力，使大分具備討論空間。不過相較總分的不確定性，雷霆在攻守穩定度、對戰心理與近期狀態全面佔優，主推仍以「雷霆讓分客勝」為優先選擇。
⚠️ 傷兵名單
傷兵方面，灰狼的特倫斯・夏農二世（Terrence Shannon Jr.）因腳部傷勢持續缺陣。雷霆則有多名輪換戰力缺席，包括傑倫・威廉斯（Jalen Williams，腿部）、艾力克斯・卡魯索（Alex Caruso，內收肌）、阿傑・米契爾（Ajay Mitchell，髖部）、尼古拉・托皮奇（Nikola Topić，鼠蹊部）皆確定缺陣，凱森・華勒斯（Cason Wallace）列為每日觀察名單，湯瑪斯・索伯（Thomas Sorber）則因膝傷本季報銷。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年1月30日（星期五）賽程表：
|對戰組合
|比賽時間
|國王（Sacramento Kings） @ 76人（Philadelphia 76ers）
|8:00 AM
|公鹿（Milwaukee Bucks） @ 巫師（Washington Wizards）
|8:00 AM
|火箭（Houston Rockets） @ 老鷹（Atlanta Hawks）
|9:00 AM
|熱火（Miami Heat） @ 公牛（Chicago Bulls）
|9:00 AM
|黃蜂（Charlotte Hornets） @ 獨行俠（Dallas Mavericks）
|9:30 AM
|籃網（Brooklyn Nets） @ 金塊（Denver Nuggets）
|10:00 AM
|活塞（Detroit Pistons） @ 太陽（Phoenix Suns）
|10:00 AM
|雷霆（Oklahoma City Thunder） @ 灰狼（Minnesota Timberwolves）
|10:30 AM
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。