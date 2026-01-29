全球上班族都會用到的微軟Office，近期爆出資安漏洞！微軟官方昨（28）日發出「安全性更新」公告，證實Microsoft Office 出現零日漏洞（編號：CVE-2026-21509），已遭駭客利用，若用戶不慎下載到惡意Office文件，電腦就可能會被遠端操控。因此，微軟也公布了受到影響的版本、解決方式一次看。
Microsoft Office爆資安漏洞！駭客手段曝光
全球上班族都在使用的Word、Excel、PowerPoint竟然藏有資安風險？近日微軟官方公布Microsoft Office安全漏洞，可能導致未經授權的駭客繞過本機安全功能，躲開用於防護的OLE/COM安全機制。至於如何是入侵電腦的？則是駭客向使用者發送惡意office文件後，使用者依打開即可能導致漏洞觸發，個人電腦就恐遭駭客遠端操控，進而導致個人資料外洩風險。
Office有資安漏洞的版本有哪些？微軟公布完整名單、解決方法
微軟表示，本次編號：CVE-2026-21509的零日漏洞，影響的Office版本包含：Office 2016、Office 2019、Office LTSC 2021、Office LTSC 2024、microsoft 365 Apps、 Microsoft 365企業版。
目前微軟已展開修復措施，使用Office 2021或是更新版本的用戶，服務端將自動變更以展開保護，但需要重新啟動Office應用程式才能生效。
至於較舊版本的Office 2016、Office 2019的使用者，得自行安裝更新後才能獲得保護。
資料來源：Microsoft安全性更新公告
