金氏世界紀錄認證的撞球神童！英國一位2歲男童歐文斯（Jude Owens），在2歲又261天之齡就完成司諾克撞球「雙球入袋」，是史上最年輕的紀錄，歐文斯的天賦不僅於此，2歲又302天又完成司諾克撞球「撞庫入袋」，再度創下最年幼紀錄。根據《CNN》報導，歐文斯的父親路克（Luke Owens）表示，兒子第一次拿起球桿擊球時，就展露出驚人天賦，「把球桿從指間穿過的動作非常自然流暢，我才意識到他是天生好手」。「雙球入袋」是指用母球一次擊球，讓兩顆球分別打入兩個不同的球袋；「撞庫入袋」是指母球先撞擊一個或以上的球檯邊緣，然後再撞擊目標球使其入袋。當被問到若與父親PK撞球誰會贏，歐文斯毫不猶豫回答「是我！」不過，路克笑說，「他現在還沒辦法贏我，但我想再過幾年，他肯定就能輕鬆辦到」。歐文斯已經與許多撞球名將見面，他曾在2025年英國司諾克錦標賽以特別嘉賓身份亮相，見過歐文斯的球員都對他的天賦讚不絕口。對於歐文斯的未來，路克表示，「他會成為世界冠軍嗎？就目前看到的所有跡象來看，這將會是一個非常精彩的故事」。