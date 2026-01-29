我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農民只要坐在田埂納涼，就能輕鬆看著機具「代勞」，快速完成施肥工程。（圖／業者提供）

稻田施肥不再是面朝黃泥背朝天的苦差事！由泰霖生物科技攜手保證責任雲林縣乳牛生產合作社堆肥場，結合東海大學智慧暨精緻農業學位學程農業機械耕作團隊，三方聯手導入大型機械進行撒肥作業，效率超高，七公頃稻田撒肥一天搞定。最重要的是，農民只要坐在田埂納涼，就能輕鬆看著機具「代勞」，快速完成施肥工程。泰霖生物科技公司大型撒佈車、東海大學大型耕犁機，29日浩浩蕩蕩開進和興村為農民撒肥。這是湖口鄉農會舉辦的「農業部115年幸福農村推動計畫」觀摩會，示範面積約7公頃稻田，以大型機具進行有機質肥料撒佈到翻耕。相較傳統人工或小型機具施肥方式，可省去好幾天的工時，現場農民忍不住笑說，「以後在田邊納涼看機器跑就好」。泰霖生物科技有限公司董事長張國庸表示，農業部透過補助，鼓勵農民使用「國產推薦品牌有機質肥料」政策，逐步減少化肥，引導農業走向友善、永續生產。此次施作的是雲林縣乳牛生產合作社堆肥場生產的農糧署推薦國產有機質肥料品牌、有機農業使用的「泰霖大雞牛」（有機資審字第113012號），為雞糞、牛糞加上木黴菌等製作，大大降低有機質肥料最為人詬病的異味問題，有助於改善土壤、提升稻作根系健康，兼顧環境友善、農田肥力與農民接受度。由農民暱稱為「大怪獸」的大型撒佈車，將有機質肥料均勻撒佈於稻田，隨後搭配東海大學機耕隊農機進行翻耕，撒肥加翻土一次完成。張國庸說，肥料撒佈會更平均，同步達到鬆土、提升土壤通氣性與保水力效果，並有效減少異味逸散，一貫化服務從肥料供應、農機調度到實際田間作業，農民無需多方聯繫、安排人力，省去溝通與執行上的麻煩，1公噸裝太空袋裝卸效率更高，可以有效降低包材浪費與環境負擔。東海大學智慧暨精緻農業學位學程兼任副教授黃俊欽指出，施用有機質肥料在農作操作中，本來就是應做的良性循環，加上大型機具協助，讓農民接軌科技，省時省工又省錢，且施用國產推薦品牌有機質肥料，還能幫農地增加碳匯，大型企業都將需要農業的碳權來平衡碳排放，也是未來農民所擁有的隱形利益，更是未來趨勢。機耕團隊學生實際踏上農地，與農民一起投入田間作業，黃俊欽更鼓勵農家子弟就讀東海大學智慧暨精緻農業學位學程，因為是公費班，就學、住宿都不用錢，還有薪水可拿，畢業後從農4年，政府補助薪水。當場就有農民說要讓孩子去念該學程。東海大學智慧暨精緻農業學位學程機耕隊隊長、大三學生蔡宗晟說，「書本教的是方法，真正踩進泥土裡，課堂知識才活起來」，該機耕隊有7位成員、10部不同功能的大型農機，這次協助翻耕的農地緊鄰民宅，因此需要立即翻土避免異味，雖然辛苦，但是很有成就感。泰霖生物科技多次與各農會、縣市政府等合作辦理大型機械撒肥，並協助花蓮光復鄉等災區復耕計畫、執行農業部「青蔥穩產栽培技術擴散計畫」等，累積豐富實務經驗並獲得農民肯定。此次再度結合國產優質有機質肥料、學術單位與智慧農機服務，被視為稻作邁向高效率、低勞力與永續農業的重要示範。