▲ 尹立連今天上午、下午兩場客廳會現場座無虛席，里民踴躍參與、互動熱絡，（圖／左營、楠梓市議員參選人尹立辦公室提供）

左營、楠梓市議員參選人尹立今（19日）於頂西里舉辦地方客廳會，在頂西里里長方秀娟的用心安排下，一天連辦上午、下午兩場，現場座無虛席，里民踴躍參與、互動熱烈，氣氛相當溫暖。立委李柏毅也到場力挺提醒現場長輩，雖然許多民眾對尹立並不陌生，但知名度要轉化為實際支持，仍需要地方鄉親站出來，一起完成這關鍵的一步。尹立表示，看到這麼多鄉親願意撥時間前來參加，深刻感受到大家對地方發展的期待與關心，這份支持不只是給他個人，更是對「一起把地方顧好」的共同認同，也讓他更加堅定繼續為地方服務的決心。李柏毅致詞時更提醒現場長輩，目前尹立處於市議員初選階段，必須先通過初選，名字才會出現在正式選票上。尹立也說，雖然外界常認為他知名度高、現場人氣也不錯，但高名氣不等於高民調。他強調，這正是初選最現實、也最關鍵的部分。也因此，他誠懇拜託鄉親，在初選階段一定要把支持化為實際行動。