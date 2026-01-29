我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海巡署偵防分署舉行新任副分署長、主任秘書、科長及查緝隊隊長人事異動佈達儀式，由偵防分署分署長黃錫璋(中)佈達。(圖／海巡署偵防分署提供)

▲偵防分署分署長黃錫璋(左)致詞。(圖／海巡署偵防分署提供)

▲海巡署偵防分署舉行新任副分署長、主任秘書、科長及查緝隊隊長人事異動佈達儀式。(圖／海巡署偵防分署提供)

海巡署偵防分署於今(29)日，在該分署禮堂，舉行新任副分署長、主任秘書、科長及查緝隊隊長人事異動佈達儀式，期強化偵防量能。海巡署偵防分署人事異動佈達儀式，是由海巡署偵防分署分署長黃錫璋主持，有新任副分署長、主任秘書、科長及查緝隊隊長等人與會，展現偵防分署對人事調整與工作傳承的高度重視。海巡署偵防分署分署長黃錫璋表示，此次新任副分署長、主任秘書、科長及查緝隊隊長等人事異動，是係依據內外輪調、歷練制度、職務歷階、因地制宜等原則辦理，旨在促進跨區域經驗交流，提升整體執行力與組織韌性，除重申依法行政、廉能施政外，期許由資歷完整、實務經驗豐富之幹部接任重要職務，期能帶領團隊再創查緝績效新高。黃錫璋說，此次接任與陞任人員均具備豐富歷練與高度使命感，未來除統籌行政協調與幕僚作業外，新任副分署長吳幸芬將以其豐富涉外事務處理經驗，強化與相關機關及國際夥伴之溝通協作，新任主任秘書許宏銘則憑藉扎實的查緝實務，帶動第一線執行與案件溯源打擊，期在兩者相互支援、優勢互補，可望發揮「涉外協調＋查緝實戰」的加乘效益，進一步提升偵防分署整體查緝成效與運作效能。黃錫璋指出，海疆安全是國家安全的重要一環，面對走私、毒品、非法漁撈、偷渡、跨境滲透等複合型威脅，海巡署偵防分署肩負起查緝績效之重責大任，而新任人員均具備豐富歷練與高度使命感，未來將在既有良好基礎上，持續精進查緝作為、強化行政效能，並凝聚團隊向心力，為守護海域安全、打擊不法行為貢獻更大心力。黃錫璋並指出，為因應當前多變海陸治安情勢，未來亦將持續人事靈活調整與資源配置策略，除往海域岸際案件方向來發展外，也重申嚴守行政中立，持續強化內部廉政機制，藉由偵防分署整體績效，贏得民眾信賴與支持，以打造一支紀律嚴明、崇法務實、行動迅速、專業堅實的現代化海巡偵防團隊。