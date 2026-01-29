我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯西伯利亞貝加爾湖地區28日發生翻車事故，一輛載著10名遊客的越野車行駛在結冰湖面，駕駛誤闖冰層裂縫當場翻覆，造成1人身亡，車上遊客有9名中國籍，俄媒透露還有1名台灣籍遊客，當事台灣遊客也在旅遊社團發文還原事發經過。這名台灣民眾於去年曾在臉書社團「找旅伴 揪團去趟好旅行」尋找共同前往西伯利亞和貝加爾湖的旅伴，在昨日發生意外事故後，今日再度出現在社團內報平安。當事人敘述，最近是俄羅斯藍冰季，自己之前也是在這個社團尋找旅伴，並且和很多有興趣的朋友互動，但也要提醒一下大家，請大家一定要綁安全帶！她提到，當下他們車速不快，翻得也還好，就是有個乘客剛好頭卡，所以安全帶還是很重要。當事人指出，車是跟旅店老闆訂的，說要找正規的但也不知道哪裡有，大家可以多篩選一下，她聽到有人說這裡不能綁安全帶，掉到水裡會爬不出來，「我真的就不知道了，反正我們車禍那個人是飛起來卡到頭的，大家再自己注意一下，這裡很偏僻，島上沒有警局和醫院，開車要大概兩小時才到最近的簡陋醫院，基本上是無法做什麼檢查的醫院」。她提到，協助的翻譯都是從伊爾庫次克趕五個小時趕來的，來玩記得買好保險。