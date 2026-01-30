迎接2026年農曆春節，麥當勞日前（1/28）起推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，讓經典角色奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊換上生肖裝扮。活動一開跑就引爆搶購熱潮，但有民眾搞錯購買規則，一口氣拿到四隻相同的隱藏版，網路上也有內行人分享改裝術，讓家中的小玩偶有新樣貌。
歡樂送「慘案」頻傳！連抽4隻隱藏版
這波公仔熱潮中，有網友在Threads上的分享，為了收集不同款式的公仔，透過「麥當勞歡樂送」一口氣下單，結果送來的竟是4隻一模一樣的金色隱藏版，由奶昔大哥扮演的馬年限定款「金架馬西擻」。原發文者崩潰表示「訂完餐才知道歡樂送只有金馬款，真的一單送出四馬難追」，原本想收集一般彩色款的計畫瞬間泡湯。
貼文一出引發許多苦主共鳴，有人表示「不知道所以一次買了5隻，拿到氣瘋」，才發現歡樂送通路只送這款隱藏版；但也有網友羨慕表示「真好是金的」、「至少很可愛」。
不同通路販售規則
為了避免發生相同的情況，消費者務必留意不同通路的販售規則：
「一般彩色版」12生肖公仔：
購買通路： 必須親自前往麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機或透過得來速購買,。
開賣時間：
第一波（1月28日起）： 鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年。
第二波（2月4日起）： 馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚。
價格、限制： 單個售價99元，每人單筆消費限購6個。
「隱藏版」金架馬西擻（金色馬年款)
購買通路： 麥當勞歡樂送的獨家款式。無論加購多少隻，透過歡樂送收到的都會是這款金色造型,。
特別優惠：歡樂送推出「金架馬西擻特餐」（含金迎招財薯來堡或麥克雞塊餐），隨餐附贈該款公仔，售價275元至280元不等，可單獨加購，售價99元。
網傳「神人改裝術」：秒變吉伊卡哇展示架
除了收藏原版公仔，這款新品在threads上還衍生出「隱藏用法」。有內行網友發現，公仔採用可拆卸設計，只要將原本的麥當勞角色取出，剩下的生肖外殼空間相當寬敞，可以把自家的小型玩偶放入，變身為超萌的娃衣或展示架。
