迎接2026年農曆春節，麥當勞推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，經典角色奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊換上12生肖裝扮，吸引不少人搶買。同時迎接春節應景推出金迎招財堡，foodpanda自2月1日起至2月22日，於麥當勞指定專區消費滿320元，輸入優惠碼 【馬上叫薯來堡】 即享7折優惠。
麥當勞APP優惠：薯條、咖啡買一送一
想要省錢吃麥當勞，先打開麥當勞APP，即日起至2月1日推出限定優惠券，有單點中薯、單點金選美式咖啡（冰／熱）皆享買1送1。此外，還有多款「免費送」好康，包含，單點陽光蛋堡系列免費送薯餅、單點經典滿福系列免費送薯餅、單點6塊麥克雞塊免費送小杯玉米湯、單點勁辣香雞翅（一份兩翅）免費送38元中杯飲品。
foodpanda 7折優惠碼、歡樂送抽8888元旅遊金
不想出門人擠人，叫外送也有高額折扣，foodpanda與麥當勞聯手，自2月1日起至2月22日，於平台上的「金迎招財薯來堡指定專區」消費滿320元，輸入優惠碼 【馬上叫薯來堡】 即享7折優惠，最高折抵96元，每人限用2次。
麥當勞歡樂送則主打獨家贈品與抽獎。凡於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐」或「分享餐」，即可參加 8888元旅遊金抽獎（共10名）。此外，歡樂送還有獨家限定的「金架馬西擻特餐」，售價275元起，隨餐附贈只有外送才買得到的「金色馬年公仔」。但要注意，歡樂送只能買到這款金色隱藏版，若想收集其他12生肖造型，必須前往實體門市購買。
資料來源：麥當勞
