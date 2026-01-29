我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典分享小S送上的紅包袋照片。（圖／IG@originalpoping）

▲陳漢典（如圖）模仿「小狗拉屎的同時又變喪屍」，逗得小S哈哈大笑。（圖／我愛貓大YouTube）

小S（徐熙娣）25日缺席陳漢典和Lulu的婚禮，事後託友人轉交10萬元大紅包給新人，讓陳漢典相當感動，不過部分網友對於小S在紅包上提到，Lulu生氣時要陳漢典表演「小狗拉屎變喪屍」來維繫婚姻的長久，感到有些困惑，有人便找出節目《康熙來了》片段解惑，才知道那是陳漢典模仿素材中，小S最愛的角色。近日，陳漢典在IG秀出小S包的紅包，正面其中一句話寫著「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，對此，有網友翻出節目《康熙來了》2015年12月22日專訪陳漢典的片段，小S抱怨陳漢典很久沒有模仿喪屍，「那是我最喜歡的一個角色」。陳漢典聽到小S這麼說，便起身表演喪屍走路，沒想到，小S又出考題，「我要喪屍拉屎，還是像吉娃娃」，陳漢典沒有被考倒，融合他擅長模仿的「吉娃娃拉屎」加上「喪屍」，成功演出「小狗拉屎的同時又變喪屍」的荒謬畫面，逗得小S哈哈大笑。許多網友看完該片段才瞬間理解，「原來是S最喜歡的角色」、「用這招一定能維持15年」、「原來S的紅包是講這個噢」、「吉娃娃喪屍真的很強」、「小S妙招讓漢典一直在曝光！」小S去年受訪時，表態不會去參加陳漢典的婚禮，直言自己和陳漢典沒有那麼熟，只是工作上的同事而已，大概只會包1.6萬元的紅包，當下有記者調侃「這麼少」，小S還賣慘地說：「拜託，我已經很久沒工作了！而且小孩你知道去讀書很花錢，而且還3個！」如今，小S透過朋友轉交10萬元的大紅包給陳漢典，以及疑似念著大S過世還沒滿1年，不宜去參加他人婚禮的習俗，貼心缺席陳漢典和Lulu的婚宴，讓不少人這才恍然大悟，體會到小S細膩的心思，以及對陳漢典的真感情。