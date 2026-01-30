我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典曬出小S送上的紅包袋。（圖／IG@originalpoping）

▲小S字跡超好看！手寫食譜還參雜注音（圖／小S 徐熙娣臉書）

藝人陳漢典與Lulu日前在台北文華東方酒店舉行婚禮，席開70桌，邀請許多圈內好友紛紛到場祝賀，雖然過去和陳漢典一起主持《康熙來了》的小S因為自身原因缺席，不過她送上了寫滿祝福、金額高達10萬元的大紅包展現心意，不過卻遭到許多網友嫌「字太醜」，為此許多粉絲看不下去紛紛出面幫小S緩頰，認為隨意才是小S的風格。小S在陳漢典結婚前曾經受訪，當時語帶玩笑表示，自己和陳漢典「沒有很熟」，不但不打算出席婚禮，紅包也只願意準備1萬6千元，然而婚禮當天卻出現大反轉，雖然小S人沒到場，但託人轉交了10萬元紅包，包裝上更寫滿她一貫風格的幽默祝福，叮嚀陳漢典要多做家事、別惹老婆生氣，甚至搞笑表示若惹Lulu不開心，就要表演「小狗拉屎同時變喪屍」來挽回感情，笑翻不少網友。小S的手寫紅包袋曝光後，意外掀起網路論戰，部分酸民將焦點放在小S的字跡上，批評手寫字不好看；但粉絲隨即護航，認為字跡清楚工整，更重要的是內容真誠又用心，在這個多半以訊息祝賀的時代，能親手寫下長篇祝福已相當難得。也有網友翻出小S過去分享的手寫筆記，指出她字跡其實相當整齊，一點也不潦草凌亂。至於小S缺席婚禮的真正原因，外界認為與她為姊姊大S服喪有關，由於大S過世尚未滿一年，依照民間習俗，家中有喪事者一年內不宜參與喜慶場合，以免對新人有所忌諱，雖然小S對外僅輕描淡寫表示「不熟」，但不少網友認為她其實是顧及新人感受，選擇低調不現身，卻用實際行動送上祝福，直呼她「嘴硬心軟」。