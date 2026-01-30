我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典分享小S託人送上的紅包袋。（圖／IG@originalpoping）

▲小S（右）過去和蔡康永（中）主持節目《康熙來了》，陳漢典（左）長期擔任助理，3人合作多年感情深厚。（圖／陳漢典臉書）

綜藝天后小S（徐熙娣）去年底直言不會參加陳漢典、Lulu的婚禮，還放話只會包1.6萬元的紅包，因為彼此「只是工作同事」，但實際上，小S雖未現身25日的婚禮，卻透過友人送上10萬元巨額紅包，讓陳漢典感動不已，且網友猜測，小S沒去婚禮的真正原因應該是大S過世未滿1年，怕新人忌諱而選擇缺席。小S過去和蔡康永主持節目《康熙來了》，陳漢典長期擔任助理，3人合作多年感情深厚，但婚禮當天小S缺席仍引發熱議，陳漢典事後在IG分享小S送上的10萬元紅包，上面親筆寫滿搞笑叮嚀：「跟老婆講話要溫柔、家事你要做、錢各自管好、一週至少做4次、每天稱讚她、感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎變喪屍...」他笑回：「真的很有妳的風格！」紅包曝光後，粉絲讚小S嘴硬心軟，認為她不出席是因姊姊大S過世未滿1年，依民間習俗，喪家1年內避免參加婚禮，以免沖喜或讓新人忌諱，這份體貼讓粉絲鼻酸，「懂的人自然懂」、「小S心思好細膩」、「典型嘴硬心軟代表」，也解釋她先前說不熟純屬玩笑話。小S去年受訪時，表態不會去參加陳漢典的婚禮，直言自己和陳漢典沒有那麼熟，只是工作上的同事而已，大概只會包1.6萬元的紅包，當下有記者調侃「這麼少」，小S還賣慘地說：「拜託，我已經很久沒工作了！而且小孩你知道去讀書很花錢，而且還3個！」如今，小S透過朋友轉交10萬元的大紅包給陳漢典，以及疑似念著大S過世還沒滿1年，不宜去參加他人婚禮的習俗，貼心缺席陳漢典和Lulu的婚宴，讓不少人這才恍然大悟，體會到小S細膩的心思，以及對陳漢典的真感情。