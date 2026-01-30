我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國人民黨黨魁兼總理候選人納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）29日前往北碧府省掃街拜票，替該黨國會議員候選人衝刺選情。他在巴士總站和達木翁市場與民眾熱情互動，現場氣氛熱烈，不少攤商和民眾爭相與他合照，並為人民黨加油打氣。納塔蓬在造勢活動上表示，今天來到這裡是要替大家注入希望和力量。他透露現場就收到民眾寫的信，希望他能讓憲法法庭回到應有的權限範圍內，不要什麼事都得經過憲法法庭，這也是為什麼必須修憲的正當理由，就是要讓泰國政治體制變得更好。納塔蓬接著說，「我們是不是都希望泰國政治體制能夠進步？2023年選舉時，北碧府已經展現實力，在政黨比例票方面把票投給前進黨拿下第一名。上次我們說投給前進黨，泰國就不一樣了，這次能不能兩張票都投給人民黨？」他強調：「我們想要組成人民黨政府，帶來真正的改變。這次不要放棄，繼續一起奮鬥下去。」據了解，納塔蓬這次下鄉行程是在辯論會空檔特別安排，為了親自和基層民眾接觸，期待為2月8日的大選爭取到最多的選票，最好的結果。