一名英國遊客在泰國喀比府知名景點違規玩飛行傘，結果發生意外撞上懸崖，整個人連同傘具卡在離地60到70公尺高的峭壁上動彈不得。救難人員出動無人機勘查後，展開長達6小時的高難度救援行動，最後才順利將傷者救下送醫。這起意外發生在1月28日上午10點27分左右，喀比府帽諾帕拉塔拉－披披群島國家公園的巡邏人員在萊利灣西側的通賽海灘附近例行巡邏時，發現有人遭遇飛行傘事故。傷者是一名52歲的英國籍男子。巡邏人員趕到現場時，發現他整個人吊掛在陡峭的崖壁上，飛行傘纏在岩石和樹木之間。初步研判應該是突然變風向，把他連人帶傘吹向懸崖，才會撞上崖壁發生意外。為了擬定救援計畫，國家公園人員先用空拍機勘查現場狀況，確認傷者情形。從畫面可以看到這名英國男子腿部受傷，不過意識清楚，還能跟救難人員對話溝通。隨後巡邏人員聯繫緊急醫療單位和喀比府防災減災辦公室，請求支援專業的攀岩和高空救援隊。經過好幾個小時的仔細評估和攀爬作業，救援團隊終於在下午4點37分成功把傷者從崖壁上救下來。他在現場接受初步急救後，立刻被送往瓦塔納帕醫院治療。院方證實，男子腿部有多處擦傷，還有骨折的狀況。官方特別強調，根據國家公園法規定，在國家公園範圍內玩飛行傘是違法行為。除非事先取得園長或國家公園野生動植物保育局的許可，否則任何可能影響自然資源或野生動物的活動都是被禁止的。