輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（29）日到松山區的「榕居」餐廳用餐，而台積電創辦人張忠謀也一同前往，但罕見坐輪椅出席晚宴，許多民眾都關心94歲張忠謀健康狀況。當被問到張忠謀時，黃仁勳說，自己與張忠謀一起品嘗最喜歡的威士忌，兩人聊得很愉快，自己每次與他聊天都會學到很多。榕居位於敦化北路林蔭大道、以低調雅奢著稱的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei），位於酒店一樓的「榕居」中餐廳，以粵菜為基礎。黃仁勳表示，這是他第一次來到榕居，認為這是一家非常棒的餐廳。對於晚餐跟張忠謀聊了什麼時，他反問你們怎麼張忠謀在那邊？他表示，自己晚餐前有去見張忠謀，兩人一起喝了很棒的雞尾酒跟威士忌，「我們總是一起品嚐威士忌。他喜歡威士忌。我也喜歡威士忌。」他接著說，他們兩人聊天，他過得很好，自己為他感到很高興，「而且，你知道，和張忠謀聊天總是能讓你變得很敏銳，我總是學到很多」，兩人吃了一頓愉快的晚餐，很高興見到他。當被問到張忠謀坐輪椅狀況，黃仁勳說，「是的，他坐著輪椅，他正在變得更強壯，但他的精神很好，如你所知，他的頭腦非常敏銳。」