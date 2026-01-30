我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國研究人員在董里府一處橡膠園裡發現螞蟻新物種，還特別用詩琳通公主的名字來命名，表彰她對泰國科學和生物保育的貢獻。不過令人遺憾的是，自從發現地點附近進行觀光開發後，研究團隊就再也沒看過這種螞蟻的蹤影。泰國國家科學博物館資深昆蟲學家威亞瓦博士28日證實，團隊在董里府帕連縣的靠丁洞穴附近橡膠園裡，找到了一種過去從未被記錄的螞蟻。這個新物種的正式學名為Tetraponera sirindhornae Yodprasit, Tasen & Jaitrong, 2025，是為了向詩琳通公主致敬而命名。泰文俗名則叫做「莫塔諾伊天神螞蟻」，體型中等，身體有著光滑發亮的外殼，型態特徵相當獨特。最特別的是，這種螞蟻是目前已知的Tetraponera屬裡，唯一擁有兩種不同工蟻階級的物種，其他同屬螞蟻通常只有一種工蟻。另外一個明顯特徵是，當牠們閉合大顎時，齒縫之間會出現清楚可見的空隙，這在同屬螞蟻中也是頭一次被觀察到。參與研究的通布里拉加曼加拉科技大學副教授諾帕拉博士表示，當初發現這種螞蟻時，牠們築巢在一根還掛在樹上的乾枯橡膠樹枝裡。可是自從那次發現之後，研究團隊就沒再找到其他族群。他們推測，可能是因為靠丁洞穴周邊土地開發和商業活動的關係，這種螞蟻的棲息地受到干擾甚至消失，現在洞穴附近已經開設商店和各種觀光設施，原本的自然環境早就變了樣。