泰國與柬埔寨邊境日前傳出槍響，泰國陸軍總部發言人溫泰29日出面說明，強調軍方尚未接獲相關通報，研判可能是演訓造成，目前從情資研判並無異狀。他也澄清外界擔憂選舉前夕可能爆發新衝突的傳聞，重申軍方戒備狀態正常，柬埔寨部隊目前都在自己境內活動，沒有越界或侵犯泰國主權的跡象。溫泰在泰國陸軍總部受訪時表示，針對外傳帕威漢寺附近出現7聲槍響的消息，軍方到目前為止都沒收到任何回報。他解釋，邊境地區本來就可能出現各種聲響，像是部隊演習打靶都有可能，但從掌握的情資來看，目前沒有需要特別警戒的狀況。對於外界盛傳大選前夕泰柬邊界可能再起衝突，溫泰強調陸軍已做好萬全準備，兵力部署一直維持正常，持續在邊境巡邏執勤並強化安全。雖然局勢確實存在變數，無法百分之百保證不會發生衝突，但從情資判斷實在不用太緊張，因為柬埔寨軍隊現在的活動範圍都在他們自己國土上，沒有進入爭議區域，更沒有像過去那樣越界侵犯泰國主權。關於柬埔寨在邊界挖壕溝、修工事，還有外傳獲得外國武器支援的消息，溫泰說目前沒有證據顯示這是在為開戰做準備。他進一步指出，其實在上次衝突發生前，柬埔寨本來就常常在挖壕溝，就算氣氛不緊張也一樣會挖，研判應該是做給國內看的。他認為這是柬埔寨軍方的慣用手法，喜歡拍照展示，好讓柬埔寨老百姓知道他們的軍隊沒閒著，持續在運作，軍事實力隨時能跟泰國對抗。不過他也強調，如果對方的動作超出泰國設定的底線，雙方一定會進行協商，軍方有一套評估標準來判斷各種行動的威脅程度。溫泰對於柬埔寨向國際組織投訴泰國侵略的動作也不以為意，認為不會成為挑起新衝突的藉口。他說柬埔寨本來就愛到處申訴，因為這個國家靠國際捐款和援助過日子，而泰國外交部一直都有持續在各種場合反駁柬埔寨的說法。另外，溫泰也宣布陸軍總司令將在2月3日舉辦追思儀式，紀念在泰柬邊界衝突中殉職的46名軍人，包括「百年作戰」和「象牙行動」兩場主要軍事行動的犧牲者。選在這天是因為剛好是退伍軍人節，意義特別重大，也方便邀請殉職者家屬參加正式儀式。當天早上會舉辦展覽回顧這兩場軍事任務，並向46位殉職者致敬，從上午9點開始開放民眾、公務員和信眾入場致意。下午3點左右會舉行法會，接著在陸軍總部紀念牆上刻上殉職者姓名，然後在總部廣場前舉行正式追思典禮，重頭戲是致贈有紀念意義的物品和慰問金給殉職者家屬。溫泰強調，陸軍總司令非常重視照顧官兵和殉職者家屬，把每位官兵都當成生死與共的夥伴。對於殉職和受傷官兵家屬的照顧一直都在持續進行，把他們視為陸軍大家庭的一份子。談到邊境官兵津貼問題，溫泰說總司令接獲消息後立刻下令處理。因為情勢緊張必須增派3萬到4萬人，遠超過年度預算原本規劃的7千到8千人，所以陸軍得動用預備金和統籌款先頂著用。好消息是上週相關預算已經核准並撥款到各單位，接下來就是發放給官兵，這部分已經不歸陸軍所管。他保證如果發現有人違規挪用，一定嚴懲不貸。至於殉職或傷殘官兵的撫恤金，每人大約1千萬泰銖，這筆錢來自政府，原則上大部分都已經發給家屬，會再進一步確認是否全數到位。