我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸剛落幕的國會大選結果出爐，親軍方的聯邦鞏固與發展黨拿下過半席次，取得壓倒性勝利。根據緬甸聯邦選舉委員會29日公布的數據，鞏發黨在420個民選席次中就囊括339席，加上軍方保障名額後，已確定掌握聯邦國會多數，具備籌組新政府的實力。緬甸聯邦選舉委員會29日正式公布大選結果，在這次分3階段選出的420個聯邦國會民選席次裡，聯邦鞏固與發展黨拿下人民院231席、民族院108席，總計獲得339個席位。緬甸聯邦國會由人民院和民族院兩院組成，總共有664個席次，其中包含軍方保障的非選舉席次。人民院設440席，民族院則有224席。這次大選投票分成3個階段進行，第1階段去年12月28日在102個鎮區投票，第2階段1月11日在100個鎮區投票，第3階段則在1月25日於61個鎮區舉行。第3階段投票一結束，鞏發黨就立刻對外宣稱已經贏得壓倒性勝利，有足夠席次可以組建新政府。從選委會公布的正式數據來看，鞏發黨確實在這次選舉中大獲全勝，穩穩掌握國會主導權。