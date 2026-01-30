我是廣告 請繼續往下閱讀

東協（ASEAN）輪值主席國菲律賓外長拉扎羅29日明確表態，東協目前不承認緬甸剛結束的大選，並強調會繼續推動五點共識來處理緬甸局勢。她在東協外長非正式會議後受訪時透露，東協內部對於是否支持緬甸選舉還沒有取得一致看法，需要更多討論和協商。拉扎羅在記者會上說明，雖然有部分會員國把這次緬甸選舉當成「正面訊號」，但這不代表支持選舉本身，只是期待選舉能帶來好的結果。據了解，緬甸代表在會議上強調這次選舉「非常和平」，而且投票人數很多。不過拉扎羅強調，東協的立場很清楚，就是緬甸的選舉必須自由、公正、和平、透明、包容而且可信，所以目前還不認可緬甸剛辦完的3階段選舉。緬甸大選上週日完成最後階段投票後，親軍方政黨馬上宣稱大勝，但因為反軍政府的政黨根本無法參選，人權團體批評這場選舉根本是一場騙局。拉扎羅表示，五點共識仍然是處理緬甸問題的主要依據，包括停止暴力、推動各方對話，還有提供人道救援。她說：「就算只是在執行五點共識上有一些進展，也能讓情況往好的方向發展。」新加坡外長維文會後也在臉書發文，東協重申五點共識，並指出緬甸必須停止敵對行動，展開包容性對話，讓所有相關方參與，才可能在政治上取得實質進展，而這些都需要一個合法且有民意基礎的政府來執行。五點共識是東協在2021年為了應對緬甸內亂而訂出的和平路線圖。另外，泰國外長席哈薩在場邊回應緬甸大選問題時說：「這不是一場完美的選舉，但我們希望它能成為過渡的開始。」他接著說：「對大多數人來講，特別是泰國，我們希望緬甸選舉後能繼續推動對話、和解與和平進程，找到可以長久維持的解決方案，達成永續和平。」席哈薩告訴《路透社》，雖然東協從2022年開始禁止緬甸軍方領導人參與區域事務，但如果緬甸符合某些條件，像是擴大援助管道、減少暴力活動，這次選舉或許能讓雙方重新接觸。他說：「我們認為必須跟奈比多的新政權接觸。他們可能會在3月組成政府。」他希望緬甸能積極回應，但預估緬甸不會馬上重返東協。「所以我們建議採取循序漸進的方式重新跟緬甸接觸，並設定一些標準。」這次會議也重點討論南海問題。拉扎羅在記者會上回答提問時說，菲律賓會努力在今年內完成《南海行為準則》的談判。「我們正在加倍努力，甚至是三倍努力，確保各方能達成某種共識。我們正在扮演共識促成者的角色。」她在開幕致詞時也提到，全球安全環境正變得更有挑戰性、更複雜且彼此關聯。「在整個區域，我們持續看到海上緊張情勢、長期內部衝突，以及懸而未決的邊界和人道問題。」她說，東南亞以外的發展和單邊行動也會影響本區域穩定，削弱多邊機制和國際規則秩序。這凸顯出東協長期堅持的克制、對話和遵守國際法原則，對維護和平與穩定有多重要。東協外長會後發表聲明表示，有必要營造有利環境，並採取實際措施，降低緊張局勢及意外、誤判和誤算的風險。與會各方也重申，必須增進互信並保持克制，在採取任何行動時，應該避免讓爭端更複雜或升級，以免影響和平與穩定。