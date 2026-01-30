我是廣告 請繼續往下閱讀

國際指數編纂機構MSCI警告印尼市場透明度不足，可能將評級從新興市場下調至前緣市場，引爆大規模拋售潮。印尼股市兩天內一度暴跌超過16%，寫下近30年來最慘紀錄，直到印尼金融服務管理局承諾提高最低公眾持股比例後，才止住跌勢。指數編纂機構MSCI在27日發表聲明指出，印尼市場的持股結構缺乏透明度，投資人也擔心場外可能出現協同交易行為，破壞正常的定價機制，這些狀況構成了「投資適宜性的基本問題」。MSCI還說，今年5月會再次評估印尼，屆時相關問題必須有所改善，否則評級可能從新興市場降為前緣市場。這項消息讓印尼股市28日重挫7.4%，29日開盤後再跌8%，連續兩天觸發熔斷機制。印尼證券交易所表示，暫停交易是為了確保股市交易有序、合理且有效率。MSCI是全球主要的市場指數編纂機構之一，推出的指數具有權威性。雖然它本身不參與任何投資，但旗下的新興市場指數追蹤的股票市值約達10兆美元，為全球投資人提供重要參考依據。繼MSCI聲明後，投資銀行高盛和瑞銀29日也跟進調降印尼股市評級。普拉伯沃政府推動的全國免費營養午餐計畫讓公共財政吃緊，印尼財政預算赤字不斷擴大，逼近法定上限。備受國際推崇的前財政部長慕雅妮去年突然離職，加上普拉伯沃外甥托馬斯本週被任命為央行副總裁，都讓投資人對印尼財政管理能力失去信心。面對市場動盪，印尼金融服務管理局29日下午召開記者會宣布一系列調整措施，將上市公司最低公眾持股比例從7.5%提高到15%。印尼主權財富基金達南塔拉也會更積極參與交易，透過旗下各子公司提升股票流動性。局長馬亨德拉表示，當局正與MSCI積極溝通，等待對方針對這些調整措施的回應。當局希望能盡快落實相關措施，並在3月前解決MSCI提出的問題。消息發布後，雅加達綜合指數開始反彈，收盤時把全天跌幅收窄到1%。市場分析師認為，印尼不太可能真的被降為前緣市場評級。PermataBank首席經濟學家約書亞告訴《路透社》，過去兩天的拋售行為不像是針對基本面問題的反應，比較像是對市場准入風險的重新評估。他說：「短期內，市場可能還是會受到新聞消息影響，直到有具體證據顯示透明度提升，以及當局制定更穩健的政策，讓投資人對各機構實力和財政紀律有信心。」雅加達帕拿瑪地拉大學資深經濟學家維查揚托接受新加坡《聯合早報》訪問時表示，MSCI提到的透明度問題其實存在已久，但過去幾年有更嚴重的趨勢。他表示，有些大企業背後有政治勢力撐腰，所以在法規遵循上比較容易逃避處罰。「金融服務管理局必須確保上市公司遵守規定。現在只要透過設立特殊目的公司間接管理，就能很輕易規避這些要求。法規是一回事，但執行、懲處和確保合規是更棘手的問題。」