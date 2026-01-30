我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國財政部下調去年經濟成長預測，並預估今年經濟將受出口成長放緩、泰銖匯率走強以及大選前政治不確定性等多重因素衝擊，可能出現3年來最慢的成長速度。專家警告，泰國經濟正面臨失去競爭力的危機，短期刺激政策已經失效，需要全面性的產業改造。泰國財政部表示，2025年國內生產毛額（GDP）成長率可能只有2.2%，低於先前預期的2.4%，也不如2024年的2.5%。此外，泰國財政部將今年GDP成長率預期維持在2%的水準。這個數字高於央行更悲觀的1.5%預測，以及彭博社對經濟學家調查得出的1.7%預期。如果泰國真的只有1.5%成長，這將是自2014年以來，除了新冠疫情期間以外最疲弱的表現。財政部財政政策辦公室主任威尼在記者會上說，預計泰國今年出口將成長1%，比先前預測的萎縮1.5%好一些。出口是泰國經濟成長的關鍵動力。儘管出口預期上調，但泰國經濟仍然面臨不少挑戰。首先是泰銖走勢強勁，泰銖兌美元匯率過去12個月升值超過8%，對出口競爭力和觀光收入造成壓力。其次，即將在2月8日舉行的全國大選可能不會有任何政黨贏得簡單多數，各黨需要經過多輪談判才能組成政府，可能影響財政預算撥付。觀光業和國內消費將成為今年經濟成長的主要支柱。財政部預測，今年外國遊客將達3550萬人次，高於去年的約3300萬人次，但仍遠低於疫情爆發前2019年創下的近4000萬人次紀錄。另外，在國內經濟活動維持韌性的支撐下，民間消費預計將成長2.5%，而隨著國家扶持的計畫開始落實，民間投資預估將成長3.2%。泰國央行副行長皮提在一場政策論壇上表示，泰國經濟正面臨多重挑戰，包括競爭力持續下滑、高額家庭負債、與柬埔寨的邊境衝突，以及2月初大選前的政治不確定性等，而出口預計將受美國關稅和泰銖持續升值的負面影響。不過皮提強調：「政策空間有限，但並非完全沒有餘地。如果確實有必要，我們會採取行動。」泰國央行在政策論壇前發布的報告顯示，泰國去年下半年GDP年增率預計達1.3%，同期出口額成長9.1%。根據泰國商務部公布的數據，去年12月消費者物價指數（CPI）年減0.28%，持續低於央行1%到3%的通膨目標區間。扣除能源及食品等波動項目，泰國12月核心通膨年增僅0.59%。受燃料和電價下降拖累，去年泰國整體CPI年減0.14%。商務部預計，今年第1季整體通膨率將在負0.5%到1%之間，中期通膨預期仍維持在1%到3%的目標區間內，但不排除通縮的可能。對於當前的經濟挑戰，泰國工業區管理局董事會主席育塔薩說，成本高漲、生產力低及企業現代化腳步緩慢正讓泰國失去優勢，而曾經是泰國經濟主要支柱的觀光業已經不再可靠。他警告，短期的經濟刺激政策已經無效，泰國經濟需要完全改造，發展新的產業。泰國3大銀行盤谷銀行、匯商銀行和泰京銀行預估，泰國今年GDP成長率會低於2%。面對低成長前景，3大銀行正在調整策略，從積極擴張轉向嚴格的資產品質管理、債務管理、風險管理及審慎的成本控制。